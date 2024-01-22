Ковальчук – фанатам «Спартака»: «Важно, что вы не равнодушны, вам не все равно. Обещаем, что сделаем все возможное, чтобы начать радовать любимых болельщиков как можно скорее»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.

Нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче против «Ак Барса» (3:4 Б). Форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 играх за красно-белых в этом сезоне.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за перформанс, поддержку, слова перед игрой – для нас это важно.

Очень важно слышать, что вы не равнодушны, вам не все равно, вы с командой в любой момент, поэтому мы со своей стороны обещаем, что сделаем все возможное, чтобы начать радовать наших любимых болельщиков как можно скорее.

Поэтому давайте все вместе – когда мы едины, мы непобедимы. Всем огромное спасибо!» – сказал Илья Ковальчук.

Ковальчук – проблема или новый лидер «Спартака»?

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