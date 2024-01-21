Илья Ковальчук: «Чувствую себя лучше с каждым матчем, возвращается движение. Тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм набирается только через матчи»

Илья Ковальчук заявил, что чувствует себя лучше с каждым матчем.

40-летний нападающий « » забросил шайбу в матче против «Ак Барса» (3:4 Б).

Форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 играх за красно-белых в этом сезоне.

«С каждым матчем чувствую себя лучше, возвращается движение. Самое главное, что возвращается игровой ритм.

Тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм набирается только через матчи», – сказал нападающий «Спартака» .