Илья Ковальчук: «Чувствую себя лучше с каждым матчем, возвращается движение. Тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм набирается только через матчи»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Ковальчук заявил, что чувствует себя лучше с каждым матчем.

40-летний нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче против «Ак Барса» (3:4 Б).

Форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 играх за красно-белых в этом сезоне.

«С каждым матчем чувствую себя лучше, возвращается движение. Самое главное, что возвращается игровой ритм.

Тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм набирается только через матчи», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

1 комментарий
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Молодец. Достойная статистика.
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