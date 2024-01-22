Самсонов о 1-й победе с 10 декабря: «Для меня это очень важно. Я был в плохой ситуации, особенно в психологическом плане. Но сейчас все хорошо»
Илья Самсонов поделился эмоциями от победы в матче с «Сиэтлом».
Голкипер отразил 16 из 17 бросков «Кракена» (3:1), одержав первую победу с 10 декабря 2023 года.
Ранее «Торонто» отправлял его в АХЛ потренироваться и перезагрузиться.
«Невероятно. Для меня это очень важно. Давно я этого не чувствовал. Я очень рад вернуться в команду.
Время в АХЛ? Нужно было сделать пару шагов назад, чтобы двигаться вперед. Для меня это было действительно важно.
Я был в очень плохой ситуации, особенно в психологическом плане. Но сейчас все хорошо. Жизнь движется вперед.
Я остаюсь позитивным. Я будто забыл о том, что происходило в прошлом. Я просто сосредоточен на сегодняшнем дне и на настоящем моменте, день за днем», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.