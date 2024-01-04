Самсонова отправили в АХЛ потренироваться и перезагрузиться. Об этом сообщил генменеджер «Торонто»

Илья Самсонов отправлен в АХЛ для психологической перезагрузки.

Об этом рассказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.

был переведен в через процедуру драфта отказов.

«Мы понимаем, что Илья проходит через трудный период. Я посчитал, что нам нужно сделать что-то другое, чтобы помочь Илье», – сказал Брэд Треливинг.

Самсонов не будет тренироваться вместе с « ». Также голкипер вряд ли получить игровую практику в АХЛ.

Российский вратарь проведет неделю в тренировочном центре «Торонто Марлис», тренируясь под руководством тренера вратарей клуба Ханну Тойвонена и работая с тренерами организации по развитию.

«Это физическая и психологическая перезагрузка. Мы пытаемся использовать все возможные ресурсы, чтобы помочь ему вернуться на тот уровень, где, как мы знаем, он способен быть», – добавил генеральный менеджер «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате , одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.

«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?