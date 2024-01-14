Самсонов – в воротах «Торонто» в матче с «Детройтом». Вратарь сыграет впервые после драфта отказов

Теги Торонто Детройт НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов сыграет в матче против «Детройта».

Российский голкипер появится в качестве стартового вратаря «Торонто» на игру регулярного чемпионата НХЛ.

Илья Самсонов, таким образом, проведет первый матч после того, как его поместили на драфт отказов и отправили в АХЛ.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.

8 комментариев
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А тут дело не шат ауте, они в Торонто уже судьбу его решили, сливать. Думаю за миску риса его подпишет условная Аризона, но только на год. Не проявит себя, домой в колхоз
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Торонто мазохисты конечн))
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Один вопрос, в каком периоде его заменят?
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подписаться в НХЛ есть шанс только с кратным уменьшением зп - максимум 1-1,2 млн.
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Ответ Михаил Опякин
Один вопрос, в каком периоде его заменят?
учитывая нынешний стиль игры Детройта то уже в первом после 4 шайб
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Ответ Alex-Ibra
подписаться в НХЛ есть шанс только с кратным уменьшением зп - максимум 1-1,2 млн.
его цена сейчас - максимум АХЛовский контракт.
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