Самсонов – в воротах «Торонто» в матче с «Детройтом». Вратарь сыграет впервые после драфта отказов
Илья Самсонов сыграет в матче против «Детройта».
Российский голкипер появится в качестве стартового вратаря «Торонто» на игру регулярного чемпионата НХЛ.
Илья Самсонов, таким образом, проведет первый матч после того, как его поместили на драфт отказов и отправили в АХЛ.
В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.
Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.