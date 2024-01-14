Самсонов – в воротах «Торонто» в матче с «Детройтом». Вратарь сыграет впервые после драфта отказов

Илья Самсонов сыграет в матче против «Детройта».

Российский голкипер появится в качестве стартового вратаря « » на игру регулярного чемпионата .

, таким образом, проведет первый матч после того, как его поместили на драфт отказов и отправили в АХЛ.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.