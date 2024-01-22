Самсонов отразил 16 из 17 бросков «Сиэтла» и стал 1-й звездой матча. Победа – 1-я после драфта отказов
Илья Самсонов отразил 16 из 17 бросков «Сиэтла» и стал 1-й звездой матча.
«Торонто» одержал гостевую победу над «Кракеном» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин прервал серию из 5 проигранных матчей подряд, в которых суммарно пропустил 24 шайбы.
Он одержал победу впервые после того, как его помещали на драфт отказов и отправляли в АХЛ.
В 17 матчах в текущем сезоне у Самсонова 6 побед при 86,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,69.
Получается, другие киперы еще хуже?
Абсолютная психологическая неустойчивость.
Он после отказа 1 игру проиграл, хотя, как по мне это днищенская защита Торонто помогла привезти ему гол.