Самсонов отразил 16 из 17 бросков «Сиэтла» и стал 1-й звездой матча. Победа – 1-я после драфта отказов

Теги Торонто НХЛ Сиэтл Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отразил 16 из 17 бросков «Сиэтла» и стал 1-й звездой матча.

«Торонто» одержал гостевую победу над «Кракеном» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин прервал серию из 5 проигранных матчей подряд, в которых суммарно пропустил 24 шайбы.

Он одержал победу впервые после того, как его помещали на драфт отказов и отправляли в АХЛ.

В 17 матчах в текущем сезоне у Самсонова 6 побед при 86,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,69. 

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6 комментариев
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в концовке эпичным сейвом затащил Торонто победу
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В «Торонто» хоть Шестеркина поставь и его через пол сезона на драфт выставят. После таких подписаний, откуда у них будут приличные защитники???
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Глядя на процент отражённых бросков, и не скажешь, что у Самсонова за 17 игр только 3 поражения в основное время.
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Я думал его на драфт отказов отправили.
Получается, другие киперы еще хуже?
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Во его шатает, то на выход, то всего одну пустил.

Абсолютная психологическая неустойчивость.
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Ответ gribovodoved
Я думал его на драфт отказов отправили. Получается, другие киперы еще хуже?
Его отправили и вернули, возможно готовят для обмена( что вряд ли, поскольку его цена -6,7 раунд драфта, а освобождение денег не дает никаких преференций).
Он после отказа 1 игру проиграл, хотя, как по мне это днищенская защита Торонто помогла привезти ему гол.
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