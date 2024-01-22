Мэттьюс вышел на чистое 8-е место по очкам в истории «Торонто» (598)
Остон Мэттьюс вышел на чистое 8-е место по очкам в истории «Торонто».
Нападающий «Лифс» забил гол в матче против «Сиэтла» (3:1).
Теперь на счету Остона Мэттьюса 598 (337+261) очков в 525 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он превзошел достижение Фрэнка Маховлича (597) и вышел на единоличное 8-е место по очкам в истории «Торонто».
7-е место занимает форвард Митч Марнер (605).
На 6-м месте идет Рон Эллис (640), на 5-м – Джордж Армстронг (713), на 4-м – Берье Сальминг (768), на 3-м – Дэйв Кеон (858), на 2-м – Дэррил Ситтлер (916).
Рекорд принадлежит Матсу Сундину (987).
Перец, жижа. Вертолёт.
Пол-девятого, фломастер.
Амперметер, нож, сапог.
Две Марины, муж и мюсли,
Поле кукурузово.
Вот такие мысли в голове Давыдова.