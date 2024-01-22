Мэттьюс вышел на чистое 8-е место по очкам в истории «Торонто» (598)

Теги рейтинги Торонто Матс Сундин НХЛ Дэррил Ситтлер Берье Сальминг Фрэнк Маховлич Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс вышел на чистое 8-е место по очкам в истории «Торонто».

Нападающий «Лифс» забил гол в матче против «Сиэтла» (3:1).

Теперь на счету Остона Мэттьюса 598 (337+261) очков в 525 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он превзошел достижение Фрэнка Маховлича (597) и вышел на единоличное 8-е место по очкам в истории «Торонто».

7-е место занимает форвард Митч Марнер (605).

На 6-м месте идет Рон Эллис (640), на 5-м – Джордж Армстронг (713), на 4-м – Берье Сальминг (768), на 3-м – Дэйв Кеон (858), на 2-м – Дэррил Ситтлер (916).

Рекорд принадлежит Матсу Сундину (987).

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8 комментариев
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Ответ e1ther - e1ther
эх,пулялка бесполезная, сколько тебе ещё нести этот крест)ужос)спасибо ,спортсру за это,и дальновидным юзерам,30 передач пробьет в свои 26?)
Ларисса, пулемёт.
Перец, жижа. Вертолёт.
Пол-девятого, фломастер.
Амперметер, нож, сапог.
Две Марины, муж и мюсли,
Поле кукурузово.
Вот такие мысли в голове Давыдова.
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Лет через 6-7 три первых места вполне могут быть у Марнера Мэтьюса и Нюландера.
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+2
Ответ e1ther - e1ther
и как ,ты это все смешал со мной?)уникальный #######)
я ты себя не читаешь что-ли? зря! там такой мир открывается...
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+1
Ответ заблокированному пользователю
я ты себя не читаешь что-ли? зря! там такой мир открывается...
Комментарий удален модератором
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ e1ther - e1ther
эх,пулялка бесполезная, сколько тебе ещё нести этот крест)ужос)спасибо ,спортсру за это,и дальновидным юзерам,30 передач пробьет в свои 26?)
🐑 ин в то когда там?) в следующем сезоне?)
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