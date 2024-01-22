Мэттьюс вышел на чистое 8-е место по очкам в истории «Торонто» (598)

Остон Мэттьюс вышел на чистое 8-е место по очкам в истории «Торонто».

Нападающий «Лифс» забил гол в матче против «Сиэтла» (3:1).

Теперь на счету 598 (337+261) очков в 525 играх в регулярных чемпионатах .

Он превзошел достижение Фрэнка Маховлича (597) и вышел на единоличное 8-е место по очкам в истории « ».

7-е место занимает форвард (605).

На 6-м месте идет Рон Эллис (640), на 5-м – Джордж Армстронг (713), на 4-м – (768), на 3-м – Дэйв Кеон (858), на 2-м – Дэррил Ситтлер (916).

Рекорд принадлежит Матсу Сундину (987).