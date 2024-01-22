Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб. У него 38 голов в 44 играх, у Райнхарта – 33 в 45

Теги рейтинги Торонто Бостон Флорида НХЛ Сэм Райнхарт Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб.

Форвард «Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:1).

В активе 26-летнего американца стало 38 шайб в 44 играх в текущем сезоне при 56 очках. 

На втором месте в гонке снайперов идет форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 33 шайбами в 45 играх, на третьем – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (30 в 45). 

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28 комментариев
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При этом он 6-ой по отборам и 2-ой по блокшотам среди всех форвардов лиги.
+30
-1
+29
Считай, что идёт на два сезона по 60+ голов в 26 лет. Лучшая пулялка современности. Дай бог, чтобы без травм и через 10 лет будет наблюдать как он пытается рекорд Гретцки побить.
+28
-7
+21
Переоценённый бегунок. Я ничего не перепутал?
+13
-5
+8
Ответ гилберт
Переоценённый бегунок. Я ничего не перепутал?
конечно. то ли дело Саша. Овечкин. недооцененный.
+9
-3
+6
Пока идёт по графику под 70 шайб
+9
-4
+5
элегантно. усы в огне
+13
-8
+5
Остон монстр конечно.Интересно за ним наблюдать.Посмотрим как он будет играть на протяжении нескольких лет.Но забьет еще дофига
+5
-1
+4
Ответ sk0208827
У Овечкина 339 шайб у Мэттьюса 336 . какая космическая лига🤣🤣🤣
Да он. Ну ты понял. )
+3
0
+3
Ответ Альберт Кот
Мэтьюсу 26 лет и 4 месяца, 336 шайб, у Стэмкоса в 26 лет и 4 месяца было 312 шайб. вот между ними идет борьба, а Овечкин другая, космическая лига))
У Овечкина 339 шайб у Мэттьюса 336 . какая космическая лига🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Ответ Sonnyanderson
Да он. Ну ты понял. )
да давно понял ))
+1
0
+1
Ответ Альберт Кот
лет Грецки Овечкин Мэтьюс 18 -- 51 19 -- 106 - -------- 40 20 -- 196 - 52 -- 74 21 -- 269 - 98 -- 111 22 -- 356 - 163 - 157 23 -- 429 - 219 - 198 24 -- 481 - 269 - 258 25 -- 541 - 301 - 298 26 -- 583 - 339 - 336+ Что бы при такой динамике Мэтьюса появились шансы на рекорд , надо быть Овечкиным)
у него еще полсезона в запасе, идет выше графика ови
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Ответ BigHead
При этом он 6-ой по отборам и 2-ой по блокшотам среди всех форвардов лиги.
отчасти может из-за этого столько шайб (отборы)
+1
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Ответ Silky Mitts
Считай, что идёт на два сезона по 60+ голов в 26 лет. Лучшая пулялка современности. Дай бог, чтобы без травм и через 10 лет будет наблюдать как он пытается рекорд Гретцки побить.
Чтоб догнать Гретцки через 10 лет ему понадобится умудрится сохранить нынешнюю стату, и не пропускать вообще игр .А ну и чтобы локаута не было)
+6
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+1
лет Грецки Овечкин Мэтьюс

18 -- 51
19 -- 106 - -------- 40
20 -- 196 - 52 -- 74
21 -- 269 - 98 -- 111
22 -- 356 - 163 - 157
23 -- 429 - 219 - 198
24 -- 481 - 269 - 258
25 -- 541 - 301 - 298
26 -- 583 - 339 - 336+

Что бы при такой динамике Мэтьюса появились шансы на рекорд , надо быть Овечкиным)
+6
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+1
Надо бы теперь это в ПО показать)
+1
0
+1
Уже +10 от Кучерова
+5
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Ответ Silky Mitts
Считай, что идёт на два сезона по 60+ голов в 26 лет. Лучшая пулялка современности. Дай бог, чтобы без травм и через 10 лет будет наблюдать как он пытается рекорд Гретцки побить.
Стабильность подтянуть, плюс матчи не пропускать - будет красиво да. А пока только 1 сезон 50+, и один сезон с 82 матчами.
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0
Ответ Silky Mitts
Считай, что идёт на два сезона по 60+ голов в 26 лет. Лучшая пулялка современности. Дай бог, чтобы без травм и через 10 лет будет наблюдать как он пытается рекорд Гретцки побить.
Тут дело еще не сколько в избежание травм, сколько еще в том чтоб в условных 30+ забивал также как забивает сейчас.
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Ответ BigHead
При этом он 6-ой по отборам и 2-ой по блокшотам среди всех форвардов лиги.
Супер показатели.
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Обогнал Буше...
))))
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Ответ DakaR
у него еще полсезона в запасе, идет выше графика ови
У Лемье в 26 лет было 408 шайб, у Ягра 301, у Айзермана 341.
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