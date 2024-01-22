Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб. У него 38 голов в 44 играх, у Райнхарта – 33 в 45
Остон Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб.
Форвард «Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:1).
В активе 26-летнего американца стало 38 шайб в 44 играх в текущем сезоне при 56 очках.
На втором месте в гонке снайперов идет форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 33 шайбами в 45 играх, на третьем – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (30 в 45).
18 -- 51
19 -- 106 - -------- 40
20 -- 196 - 52 -- 74
21 -- 269 - 98 -- 111
22 -- 356 - 163 - 157
23 -- 429 - 219 - 198
24 -- 481 - 269 - 258
25 -- 541 - 301 - 298
26 -- 583 - 339 - 336+
Что бы при такой динамике Мэтьюса появились шансы на рекорд , надо быть Овечкиным)
))))