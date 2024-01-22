Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб. У него 38 голов в 44 играх, у Райнхарта – 33 в 45

Остон Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб.

Форвард « » открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (3:1).

В активе 26-летнего американца стало 38 шайб в 44 играх в текущем сезоне при 56 очках.

На втором месте в гонке снайперов идет форвард «Флориды» с 33 шайбами в 45 играх, на третьем – форвард « » (30 в 45).