Макдэвид, Маккиннон, братья Хьюзы и Мэттьюс – капитаны на Матче звезд НХЛ. Бибер, Арнетт и Тейт Макрей помогут им на драфте

Теги светская хроника Нью-Джерси Торонто Ванкувер Колорадо Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Морган Райлли Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Остон Мэттьюс Кэйл Макар Куинн Хьюз Джек Хьюз музыка Джастин Бибер Хоккей

НХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд и их звездных помощников на драфте.

В этом году в турнире 3 на 3 не будут соревноваться сборные дивизионов. Составы 4 команд будут определены на драфте, который состоится 2 февраля в Торонто. 

Назначенные лигой капитаны вместе с приглашенными знаменитостями сформируют составы. В каждой команде будет по 9 полевых игроков и 2 вратаря. 

Команда Мэттьюса. Капитан – Остон МэттьюсТоронто»), помощник – Морган Райлли («Торонто»), знаменитость – поп-исполнитель Джастин Бибер. 

Команда Макдэвида. Капитан – Коннор МакдэвидЭдмонтон»), помощник – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), знаменитость – актер Уилл Арнетт. 

Команда Маккиннона. Капитан – Нэтан Маккиннон («Колорадо»), помощник – Кэйл Макар («Колорадо»), знаменитость – поп-исполнительница Тейт Макрей. 

Команда Хьюзов. Капитаны – Джек Хьюз («Нью-Джерси») и Куинн Хьюз («Ванкувер»), знаменитость – исполнитель Майкл Бубле. 

Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

4 игрока «Ванкувера» и 3 игрока «Торонто» выбраны болельщиками на Матч звезд НХЛ

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Барин
а я и Бибера не знаю...наверное, монетку брошу, авось в воздухе зависнет)
вы с какого года в интернете, батенька, что по Бибера не слышали?)
+4
-1
+3
кроме Бибера никого не знаю поболею за него
+1
0
+1
Ответ Барин
а я и Бибера не знаю...наверное, монетку брошу, авось в воздухе зависнет)
Меня как-то тут за одного канадского певца конкретно заминусовали а ты Бибера не знаешь))
+1
0
+1
Ответ dosatuy
Меня как-то тут за одного канадского певца конкретно заминусовали а ты Бибера не знаешь))
я никого не знаю, ты о чём? )))
+1
0
+1
За братьев Хьюзов) надеюсь на Дарвин возьмут Кросби и Кучерова.
0
0
0
Два другана Натаныч и Кросбян должны быть в одной команде.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий