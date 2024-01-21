Макдэвид, Маккиннон, братья Хьюзы и Мэттьюс – капитаны на Матче звезд НХЛ. Бибер, Арнетт и Тейт Макрей помогут им на драфте

НХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд и их звездных помощников на драфте.

В этом году в турнире 3 на 3 не будут соревноваться сборные дивизионов. Составы 4 команд будут определены на драфте, который состоится 2 февраля в Торонто.

Назначенные лигой капитаны вместе с приглашенными знаменитостями сформируют составы. В каждой команде будет по 9 полевых игроков и 2 вратаря.

Команда Мэттьюса. Капитан – (« »), помощник – («Торонто»), знаменитость – поп-исполнитель Джастин Бибер.

Команда Макдэвида. Капитан – (« »), помощник – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), знаменитость – актер Уилл Арнетт.

Команда Маккиннона. Капитан – Нэтан Маккиннон («Колорадо»), помощник – Кэйл Макар («Колорадо»), знаменитость – поп-исполнительница Тейт Макрей.

Команда Хьюзов. Капитаны – Джек Хьюз («Нью-Джерси») и Куинн Хьюз («Ванкувер»), знаменитость – исполнитель Майкл Бубле.

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