Яковлев об уходе Воробьева из «Металлурга»: «Понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли кто-то примет и простит»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Чемпионат.com Хоккей

Егор Яковлев высказался об уходе тренера Ильи Воробьева из «Металлурга».

Специалист тренировал клуб с 2019 по 2023 год.

– Как в «Металлурге» отреагировали на уход Ильи Воробьева?

– У Ильи Петровича был действующий контракт, он достаточно долго здесь работал, выигрывал, ассоциировался с «Металлургом». Мы были под его руководством в пяти минутах от Кубка. Есть что хорошего вспомнить.

Но пришло время для кардинальных изменений, так решило руководство клуба. Мы хоккеисты, и это часть работы. Приняли это профессионально. Попрощались, пожали руки. Это нормально, это хоккей.

– Когда вылетали из Кубка Гагарина, были подсознательно готовы к его отставке?

– Наверное, да. Понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли кто-то примет и простит нам. Подсознательно понимали, что будут кардинальные изменения.

– В команде было ощущение, что где-то сами подвели тренера?

– Всегда есть такое ощущение. Когда что-то не получается, каждый игрок думает, что он мог сделать больше. Когда снимают тренера, на игроках тоже есть ответственность – они недоработали, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий