Спартак – Динамо где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 27 января
В субботу, 27 января, сыграют Спартак и Динамо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Дворец спорта Мегаспорт».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Динамо
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.