Колорадо – Вашингтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 25 января
В четверг, 25 января, сыграют Колорадо и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Колорадо – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.