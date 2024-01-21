Ларионов о 3:2 с ЦСКА: «Чертовски хорошая игра. Провели практически три периода плюс овертайм на одном дыхании. Это то, что мы хотим дарить болельщикам, стране»

Теги ЦСКА Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Чертовски хорошая игра, скажу честно. Это напоминает нам о том, насколько команда может действовать хорошо, но стабильность – такая штука… Когда ты ожидаешь такого огня, такого уровня в каждом матче, понимаешь, что это непросто, но тем не менее соперник заставил сегодня играть в такой хоккей.

Опытная команда, двукратный обладатель Кубка Гагарина, и в этом плане ребята провели практически три периода плюс овертайм на одном дыхании. Это то, что мы хотим дарить болельщикам «Нагорного», нашей стране. Это приятно, и это радует, поэтому ребят – с победой.

Нашим болельщикам спасибо за ту поддержку, которую они оказывают в любой ситуации. Рады, но победа живет один день. Завтра новый день, поэтому важно не подниматься слишком высоко, когда ты выигрываешь, и не падать слишком низко, когда ты проигрываешь. Всех с победой», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило ЦСКА в овертайме

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4 комментария
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Был сегодня на игре ! Атмосфера топ
Спасибо за эмоции 👍
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+17
Командная победа! Сегодня все бились друг за друга! Адам держал нас в игре до победной сирены! Нагорный сегодня просто кипел! Игра смотрелась! Показалось, что в третьем периоде армейцы чуть просели по физике… Мы играли по плану Профессора!
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Да игра смотрелась и держала до конца всех в напряжении ! Отлично отыграл в воротах Адам -Торпедо с победой !!
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Лаборант на страну замахнулся. Не треснет?
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