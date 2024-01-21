Ларионов о 3:2 с ЦСКА: «Чертовски хорошая игра. Провели практически три периода плюс овертайм на одном дыхании. Это то, что мы хотим дарить болельщикам, стране»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Чертовски хорошая игра, скажу честно. Это напоминает нам о том, насколько команда может действовать хорошо, но стабильность – такая штука… Когда ты ожидаешь такого огня, такого уровня в каждом матче, понимаешь, что это непросто, но тем не менее соперник заставил сегодня играть в такой хоккей.

Опытная команда, двукратный обладатель Кубка Гагарина, и в этом плане ребята провели практически три периода плюс овертайм на одном дыхании. Это то, что мы хотим дарить болельщикам «Нагорного», нашей стране. Это приятно, и это радует, поэтому ребят – с победой.

Нашим болельщикам спасибо за ту поддержку, которую они оказывают в любой ситуации. Рады, но победа живет один день. Завтра новый день, поэтому важно не подниматься слишком высоко, когда ты выигрываешь, и не падать слишком низко, когда ты проигрываешь. Всех с победой», – сказал главный тренер «Торпедо» .

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило ЦСКА в овертайме