«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило ЦСКА в овертайме

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Максим Летунов Деннис Ян Игорь Ларионов-младший Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

К 25-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Максима Летунова и Игоря Ларионова-младшего.

Решающую шайбу в овертайме забросил Деннис Ян.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода идет на пятом месте в таблице Запада с 65 очками после 53 матчей.

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25 комментариев
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Ответ Russ Ivan
Не надо никому обольщаться, в ПО Цска будет другой командой. Ну а Торпедо безусловно с характером, молодцы...
да не будет ЦСКА другой командой ни сейчас, ни в ПО. Состав хорош, но из этого состава уже все соки выжали..
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Шикарный матч в исполнении обеих команд! Торпедо проявило характер и вытащило эту игру! Хуска красавец! Вся команда просто молодцы!
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Не надо никому обольщаться, в ПО Цска будет другой командой. Ну а Торпедо безусловно с характером, молодцы...
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Денис Ян и Игорь Ларионов-мл забили. Где-то страдает один армянин, а реально же Ларионов очень крепкий тренер уже. Я думаю Тихонов оценил сейчас бы своего ученика.
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шикарно!
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Классная игра от двух команд. Адам здорово поддащил. Торпедо с Победой!
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Не 7-2, конечно, но должочек вернули))
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Ответ Олег В.
Если по чесноку, то матч должен был забирать ЦСКА. Когда торпедоны полезли вперёд в конце третьего, то чемпионы должны были наказывать нижегородцев за ошибки. Выручил Хуска, который кмк вчистую уделал Федотова. Жаль Плотникова - всю игру старался и должен был становиться героем, но попал в каркас, удалился и смотрел за развязкой из "вип-ложи"...
после того, как счёт стал 2:2, и до конца 3-го периода у ЦСКА и правда было преимущество по голевым моментам. А вот до того, как счёт сравнялся, Торпедо создало намного больше моментов, так что "если по чесноку", ЦСКА должны благодарить Фортуну, что они не горели где-то 2:5 к 50-й минуте, а Торпедо её же за то, что их не наказали при счёте 2:2. Если брать все 63 минуты, то Торпедо объективно было лучше.
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Ответ spawn0
Не 7-2, конечно, но должочек вернули))
впереди ещё 2 игры. надеюсь что в сумме должок отдадим и по шайбам)
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Торпедо опять сделало болельщикам нервы, но молодцы, с характером
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Ответ Олег В.
Боюсь, Тихонов бы оценил скорее Федорова. Как мне казалось, очень ВВ не любил глупых ошибок в игре, коих у торпедонов вагон в каждом матче...
Одно дело Нестер в составе, другие защитники, Окулов, Каменев, Григо и т.д.
А другое дело ВХЛ Ларионова, Яны))))
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Ответ Мистер Кафель
Одно дело Нестер в составе, другие защитники, Окулов, Каменев, Григо и т.д. А другое дело ВХЛ Ларионова, Яны))))
Ян уже смотрится ветераном в этом детском саду )
+2
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Ответ spawn0
Не 7-2, конечно, но должочек вернули))
Зато как они радовались,что вратарь у нас любые шайбы пропускал,писали какой мощный ЦСКА.
+3
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Ответ AprilMood
после того, как счёт стал 2:2, и до конца 3-го периода у ЦСКА и правда было преимущество по голевым моментам. А вот до того, как счёт сравнялся, Торпедо создало намного больше моментов, так что "если по чесноку", ЦСКА должны благодарить Фортуну, что они не горели где-то 2:5 к 50-й минуте, а Торпедо её же за то, что их не наказали при счёте 2:2. Если брать все 63 минуты, то Торпедо объективно было лучше.
я говорил именно про то, как развивались события при счёте 2-2.
Хоть и болел за Торпедо, но вижу, что те ошибки, что допускались нижегородцами могли и должны были стать результативными. Повезло, что Хуска подтащил.
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На удержание играешь, получите с 2:0 на 2:3. И это уже система от Федорова, тянуть время когда ЦСКА выигрывает.
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Ответ Vagner01
Да мечтаешь тут похоже только ты! Продолжай!
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Ответ Vagner01
Будет даже не надейся!
мечтай 😂
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ЦСКА мне понравился все равно кроме вратаря.
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Если по чесноку, то матч должен был забирать ЦСКА.
Когда торпедоны полезли вперёд в конце третьего, то чемпионы должны были наказывать нижегородцев за ошибки.
Выручил Хуска, который кмк вчистую уделал Федотова.

Жаль Плотникова - всю игру старался и должен был становиться героем, но попал в каркас, удалился и смотрел за развязкой из "вип-ложи"...
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ЦСКА проиграл по счету но не по игре Подвела реализация Ну и воротник у Торпедо поймал кураж
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