«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило ЦСКА в овертайме
«Торпедо» одержало волевую победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче КХЛ.
К 25-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Максима Летунова и Игоря Ларионова-младшего.
Решающую шайбу в овертайме забросил Деннис Ян.
На данный момент клуб из Нижнего Новгорода идет на пятом месте в таблице Запада с 65 очками после 53 матчей.
А другое дело ВХЛ Ларионова, Яны))))
Хоть и болел за Торпедо, но вижу, что те ошибки, что допускались нижегородцами могли и должны были стать результативными. Повезло, что Хуска подтащил.
Когда торпедоны полезли вперёд в конце третьего, то чемпионы должны были наказывать нижегородцев за ошибки.
Выручил Хуска, который кмк вчистую уделал Федотова.
Жаль Плотникова - всю игру старался и должен был становиться героем, но попал в каркас, удалился и смотрел за развязкой из "вип-ложи"...