«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило ЦСКА в овертайме

«Торпедо» одержало волевую победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

К 25-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

« » сравняло счет благодаря голам и Игоря Ларионова-младшего.

Решающую шайбу в овертайме забросил .

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода идет на пятом месте в таблице Запада с 65 очками после 53 матчей.