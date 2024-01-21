Федоров о 2:3 от «Торпедо»: «ЦСКА создал более чем достаточно голевых моментов, чтобы победить. Реально наслаждался игрой команды, но реализация подвела»

Сергей Федоров высказался после матча против «Торпедо» (2:3 ОТ).

« » с победой – стремление, важные голы в нужное время. Нашу команду – с хорошей игрой. Считаю, пропустили первый гол ненужный вообще никак. Это такого состояния гол… Мы такого никогда не видели, но, к сожалению, это случилось.

Второй гол – это ошибка, не смогли разобраться, кто куда идет. Поблагодарил ребят за хорошую игру, мы создали более чем достаточно голевых моментов, чтобы победить сегодня.

Но результат на табло, к сожалению, из этой поездки из восьми очков увозим только три. Поэтому работа тренерского штаба продолжается, ищем ключи, чтобы выиграть следующую игру.

Реально наслаждался атмосферой и игрой нашей команды, но, к сожалению, подвела нас реализация», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.