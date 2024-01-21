Федоров о 2:3 от «Торпедо»: «ЦСКА создал более чем достаточно голевых моментов, чтобы победить. Реально наслаждался игрой команды, но реализация подвела»

Теги ЦСКА Торпедо Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров высказался после матча против «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Торпедо» с победой – стремление, важные голы в нужное время. Нашу команду – с хорошей игрой. Считаю, пропустили первый гол ненужный вообще никак. Это такого состояния гол… Мы такого никогда не видели, но, к сожалению, это случилось.

Второй гол – это ошибка, не смогли разобраться, кто куда идет. Поблагодарил ребят за хорошую игру, мы создали более чем достаточно голевых моментов, чтобы победить сегодня.

Но результат на табло, к сожалению, из этой поездки из восьми очков увозим только три. Поэтому работа тренерского штаба продолжается, ищем ключи, чтобы выиграть следующую игру.

Реально наслаждался атмосферой и игрой нашей команды, но, к сожалению, подвела нас реализация», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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8 комментариев
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Хороший матч! Обе команды бились, но нам повезло больше… а так армейцы очень моторные, нам было совсем не просто… Спасибо за игру!
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Ответ Матроскин52
Хороший матч! Обе команды бились, но нам повезло больше… а так армейцы очень моторные, нам было совсем не просто… Спасибо за игру!
"Не просто" вам было бы, если бы в рамке ЦСКА стоял нормальный кипер, а не дырка Федотов.
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А наших до сих пор колбасит , когда же наступит момент , когда команда заиграет ? Жаль ,но надежды тают от игры к игре , нужна на данный момент хорошая встряска всей команды начиная от тренера до запасных игроков , может быть и приобретением нового тренера . А Федотов почему то подводит во всех играх .
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Игроки Цска рано успокоились и стали экономить силы ,что победа уже достигнута ,да к тому же ляп игровой совершил Федотов - после чего Торпедо забило и прибавило жару себе для победы в игре !
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Ответ Cever
"Не просто" вам было бы, если бы в рамке ЦСКА стоял нормальный кипер, а не дырка Федотов.
А ещё сложнее было бы, если бы вы в хоккей играли, а не за своей синей прятались, едва поведя в счёте...
;)
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Ответ Владимир Худайбердыев
А наших до сих пор колбасит , когда же наступит момент , когда команда заиграет ? Жаль ,но надежды тают от игры к игре , нужна на данный момент хорошая встряска всей команды начиная от тренера до запасных игроков , может быть и приобретением нового тренера . А Федотов почему то подводит во всех играх .
"Встряска" не нужна. Нужна РАБОТА тренера. А не "разговоры с командой".
А работа, это сброс балласта. Прежде всего дыры Федотова, "пенсионера" Нестерова, трусливой девки-фигуристки Окулова.
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