Зарипов о Бирюкове: «Гордость нашего хоккея. Он первым добрался до отметки в 1000 матчей – это вызывает уважение»

Данис Зарипов высказался в преддверии 1000-го матча Евгения Бирюкова в КХЛ.

21 января защитник « » станет первым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, сыгравшим 1000 матчей.

«Это очень значимая цифра, которой достигает не каждый хоккеист. Очень рад за Женю, он большой молодец, это гордость нашего хоккея.

На протяжении многих лет он сохранял здоровье, проводил длинные серии игр и первым добрался до отметки в 1000 матчей – это вызывает уважение, он большой профессионал.

Женька – один из примеров как на льду, в раздевалке, так и в жизни. Я играл и с ним, и против него, это надежный партнер по команде и неуступчивый, но уважающий других игроков соперник. Таких хоккеистов мало, на льду он по-прежнему является один из лучших.

Как говорят: «Самый лучший защитник – это незаметный защитник». Это можно сказать про Женьку», – с улыбкой сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.