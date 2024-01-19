Тренер голкиперов «Салавата» Филимонов: «Вязовой – талантливый вратарь! Но у него впереди много работы, в том числе над психологией, техникой»
Олег Филимонов поделился мнением о вратаре «Салавата» Семене Вязовом.
– Болельщики республики очень внимательно следят за молодым Вязовым. Перспективный голкипер?
– В Астане Семен сыграл лучше и увереннее, чем в своем дебютном матче с «Сочи». Талантливый вратарь! Но у Вязового впереди очень много работы, в том числе над психологией, техникой и так далее. Мы координируем свою работу с тренером голкиперов «Тороса», обсудили ее детали.
Могу сказать, что Виктор Николаевич [Козлов] отметил Вязового. Работа рядом с опытными Ежовым и Самоновым – это своеобразный мастер-класс по мастерству. Для будущего Уфы это большой плюс.
Кстати, у нас не только во вратарской линии внимание к молодежи. В атаке, и в обороне та же картина, много молодых игроков. Это наш курс, – сказал тренер голкиперов «Салавата» Олег Филимонов.