Тренер голкиперов «Салавата» Филимонов: «Вязовой – талантливый вратарь! Но у него впереди много работы, в том числе над психологией, техникой»

Олег Филимонов поделился мнением о вратаре «Салавата» Семене Вязовом.

– Болельщики республики очень внимательно следят за молодым Вязовым. Перспективный голкипер?

– В Астане Семен сыграл лучше и увереннее, чем в своем дебютном матче с «Сочи». Талантливый вратарь! Но у Вязового впереди очень много работы, в том числе над психологией, техникой и так далее. Мы координируем свою работу с тренером голкиперов «Тороса», обсудили ее детали.

Могу сказать, что Виктор Николаевич [Козлов] отметил Вязового. Работа рядом с опытными Ежовым и Самоновым – это своеобразный мастер-класс по мастерству. Для будущего Уфы это большой плюс.

Кстати, у нас не только во вратарской линии внимание к молодежи. В атаке, и в обороне та же картина, много молодых игроков. Это наш курс, – сказал тренер голкиперов «Салавата» Олег Филимонов.