Евгений Бирюков: «У «Салавата» молодые и амбициозные тренеры. Постоянно учатся, идут в ногу со временем, сами меняются. И результат налицо»

Евгений Бирюков высказался о работе с тренером «Салавата» Виктором Козловым.

– Недавно капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в интервью сказал, что в текущем сезоне команды поменялась тактика игры. Как вы видите те изменения, которые произошли? И насколько изменился как тренер после прошлого сезона?

– Поэтому у нас, наверное, и поменялась тактика, потому что и Виктор Николаевич изменился (улыбается). Он сделал свои выводы с прошлого сезона. Например, в начале текущего чемпионата мы пробовали в игре такие вещи, которых раньше не было.

Тренеры у нас молодые и амбициозные, постоянно учатся и идут в ногу со временем, сами меняются. И результат налицо.

Не скажу, что тактика поменялась кардинально, что-то мы взяли с прошлого сезона. Да, мы стали более активно играть в атаке и обороне, немного изменили некоторые моменты.

Считаю, что прошлый сезон мы достойно сыграли в регулярном чемпионате – заняли второе место на Востоке. Я считаю, что для дебютного сезона нашего тренерского штаба – это хороший результат.

– Со стороны заметно, что Виктор Козлов стал жестче спрашивать с вас – игроков. Это действительно так?

– Конечно! Это ведь опыт! Ты на своих ошибках учишься, корректируешь определенные моменты.

Да, Виктор Николаевич стал жестче спрашивать с ребят, по-другому. Не скажу, что произошли кардинальные изменения, но в этом-то и плюс, что он не рубит с плеча. Все должно идти постепенно.

На мой взгляд, наш тренерский штаб идет в правильном направлении, – сказал защитник « » Евгений Бирюков.