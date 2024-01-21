Нюландер забил 200-й гол в НХЛ. Он 5-й игрок с драфта-2014 с таким достижением
Вильям Нюландер забил 200-й гол в НХЛ.
Нападающий «Торонто» сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:6).
Теперь на счету 27-летнего Вильяма Нюландера 491 (200+291) очко в 565 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он стал пятым игроком с драфта-2014 (8-й номер, выбран «Торонто»), забившим не менее 200 голов в лиге.
Ранее этой отметки достигли Сэм Райнхарт (231), Брэйден Пойнт (239), Леон Драйзайтль (328) и Давид Пастрняк (331).
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