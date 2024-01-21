Нюландер забил 200-й гол в НХЛ. Он 5-й игрок с драфта-2014 с таким достижением

Теги рейтинги НХЛ Драфт НХЛ Сэм Райнхарт Леон Драйзайтль Торнадо Вильям Нюландер Давид Пастрняк Брэйден Пойнт Хоккей

Вильям Нюландер забил 200-й гол в НХЛ.

Нападающий «Торонто» сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:6).

Теперь на счету 27-летнего Вильяма Нюландера 491 (200+291) очко в 565 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он стал пятым игроком с драфта-2014 (8-й номер, выбран «Торонто»), забившим не менее 200 голов в лиге. 

Ранее этой отметки достигли Сэм Райнхарт (231), Брэйден Пойнт (239), Леон Драйзайтль (328) и Давид Пастрняк (331).

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5 комментариев
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Окромя Драйзайтля, Райнхарта и Нюландера еще Экблад, Беннет, Ларкин шли. А в глубинах 1-го и 2-го раундов можно было выловить уже упомянутых Пастрняка, Пойнта, а также Кемпе, Така, Шмальца, Фаббри, Сенхайма, Барбашева, Демко, Сорокина, Деанджело, Монтура, Недельковича, Мерзликина, Милано, Уоллмэна и др. Если не брать во внимание фэйлы с Майком Коллом (5-ый выбор Айлендерс), Джейком Виртаненом (6-ой выбор Ванкувера), то очень и очень хороший был драфт. Из перечисленных игроков можно составить 2 очень сильные команды, учитывая что с 7-го пика по 13-й шли еще Х.Флёри, Фиала, Элерс, Врана.
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+9
Ответ Альберт Кот
Комментарий удален пользователем
обожаю твою детсадовскую аналитику) особенно про Панарина, который лучше всех 32 летних в истории, продолжай 😆
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Всего 5-й игрок драфта 2014 по голам, а по окладу какой из драфта 2014? А, он в Торонто, тогда ясно, первый, для этого не надо быть первым по голам...
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+1
Ответ Миссон
Окромя Драйзайтля, Райнхарта и Нюландера еще Экблад, Беннет, Ларкин шли. А в глубинах 1-го и 2-го раундов можно было выловить уже упомянутых Пастрняка, Пойнта, а также Кемпе, Така, Шмальца, Фаббри, Сенхайма, Барбашева, Демко, Сорокина, Деанджело, Монтура, Недельковича, Мерзликина, Милано, Уоллмэна и др. Если не брать во внимание фэйлы с Майком Коллом (5-ый выбор Айлендерс), Джейком Виртаненом (6-ой выбор Ванкувера), то очень и очень хороший был драфт. Из перечисленных игроков можно составить 2 очень сильные команды, учитывая что с 7-го пика по 13-й шли еще Х.Флёри, Фиала, Элерс, Врана.
Виртанен тоже не плох был, не на 1ый раунд конечно, но все же.
Секс-скандал всю карьеру испортил.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Миссон
Окромя Драйзайтля, Райнхарта и Нюландера еще Экблад, Беннет, Ларкин шли. А в глубинах 1-го и 2-го раундов можно было выловить уже упомянутых Пастрняка, Пойнта, а также Кемпе, Така, Шмальца, Фаббри, Сенхайма, Барбашева, Демко, Сорокина, Деанджело, Монтура, Недельковича, Мерзликина, Милано, Уоллмэна и др. Если не брать во внимание фэйлы с Майком Коллом (5-ый выбор Айлендерс), Джейком Виртаненом (6-ой выбор Ванкувера), то очень и очень хороший был драфт. Из перечисленных игроков можно составить 2 очень сильные команды, учитывая что с 7-го пика по 13-й шли еще Х.Флёри, Фиала, Элерс, Врана.
А Элерс и Фиала типа тоже басты, что ли?
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