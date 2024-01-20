Задоров – 2-й в рейтинге самых стильных хоккеистов НХЛ, Мэттьюс – 3-й, Каррье – 1-й

Теги Питтсбург Торонто Бостон Тампа-Бэй Нэшвилл Ванкувер Даллас Аризона Эрик Карлссон Мэтт Дюшен Никита Задоров Вильям Нюландер Линус Улльмарк Люк Гленденинг Давид Пастрняк Лиэм О’Брайен Остон Мэттьюс Александр Каррье стиль Хоккей

Sportsnet опубликовал топ-10 самых стильных хоккеистов НХЛ.

Издание составило рейтинг вместе со стилистом Алгеном Хэмилтоном, который, в частности, сотрудничает с популярными футболистами.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров занял 2-е место в рейтинге.

Топ-10 самых стильных хоккеистов выглядит следующим образом:

10. Люк Гленденинг («Тампа»)

9. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

8. Лиэм О’Брайен («Аризона»)

7. Мэтт Дюшен («Даллас»)

6. Линус Улльмарк («Бостон»)

5. Давид Пастрняк («Бостон»)

4. Вильям Нюландер («Торонто»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

Фото: twitter.com/MapleLeafs

2. Никита Задоров («Ванкувер»)

Фото: twitter.com/Canucks

1.Александр Каррье («Нэшвилл»)

Фото: twitter.com/PredsNHL

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12 комментариев
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В последнем матче Задоров подрался с Лиэмом О’Брайеном.
Получается была битва за стиль. :)
+21
-1
+20
я так понял, в нхл если носишь классический костюм, уже стиляга, а если еще и брюки не в обтяжку, то вообще самый стильный))
+14
-3
+11
Тьфу, бесовская одёжа..😁
+7
0
+7
короткие штанишки
+4
0
+4
Ответ kost68
я так понял, в нхл если носишь классический костюм, уже стиляга, а если еще и брюки не в обтяжку, то вообще самый стильный))
ну а почему бы и нет, классика ж, всегда стильно
+4
0
+4
Ответ ARAMIS777
В последнем матче Задоров подрался с Лиэмом О’Брайеном. Получается была битва за стиль. :)
Модный приговор
+5
-1
+4
Ответ kost68
я так понял, в нхл если носишь классический костюм, уже стиляга, а если еще и брюки не в обтяжку, то вообще самый стильный))
Ну нет, костюм костюму рознь, тут как-то фото Кузи в костюме была, там далеко до этого рейтинга))
+3
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Комментарий удален модератором
Ответ kost68
я так понял, в нхл если носишь классический костюм, уже стиляга, а если еще и брюки не в обтяжку, то вообще самый стильный))
Да не, просто в Америке проблемно купить адик с тремя полосами. Потому приходится покупать костюмы.
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