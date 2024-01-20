Задоров – 2-й в рейтинге самых стильных хоккеистов НХЛ, Мэттьюс – 3-й, Каррье – 1-й

Sportsnet опубликовал топ-10 самых стильных хоккеистов НХЛ.

Издание составило рейтинг вместе со стилистом Алгеном Хэмилтоном, который, в частности, сотрудничает с популярными футболистами.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров занял 2-е место в рейтинге.

Топ-10 самых стильных хоккеистов выглядит следующим образом:

10. Люк Гленденинг («Тампа»)

9. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

8. Лиэм О’Брайен («Аризона»)

7. Мэтт Дюшен («Даллас»)

6. Линус Улльмарк («Бостон»)

5. Давид Пастрняк («Бостон»)

4. Вильям Нюландер («Торонто»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

Фото: twitter.com/MapleLeafs

2. Никита Задоров («Ванкувер»)

Фото: twitter.com/Canucks

1.Александр Каррье («Нэшвилл»)

Фото: twitter.com/PredsNHL