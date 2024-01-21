Михаил Воробьев о возможной встрече СКА с ЦСКА в 1-м раунде: «Нет разницы, с кем играть. В плей-офф все сильные. Не смотрим, на кого выходить, стараемся победить в каждом матче»

Михаил Воробьев прокомментировал выход СКА в плей-офф КХЛ.

19 января клуб обыграл «Куньлунь» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и стал вторым участником Кубка Гагарина.

– Приятно досрочно выйти в плей-офф. Акцент делали на том, что просто надо победить в матче. Идем от игры к игре. Но выход в плей-офф – приятный бонус.

– Непростой первый период без заброшенных шайб. Но второй период СКА начал мощно, забросил две шайбы. Что изменили после первой двадцатиминутки?

– Мы просто старались контролировать шайбу во втором периоде, запирать соперника в зоне. Накладывали смены, чтобы соперник был более уставшим.

– Если бы регулярный чемпионат завершился сейчас, то СКА играл бы в первом раунде плей-офф с . Вам бы хотелось сыграть с ними уже на такой стадии?

– В принципе, нет разницы, с кем играть. В плей-офф все соперники сильные.

Мы не смотрим, на кого нам выходить, а стараемся победить в каждой игре, – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.