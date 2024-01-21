Михаил Воробьев о возможной встрече СКА с ЦСКА в 1-м раунде: «Нет разницы, с кем играть. В плей-офф все сильные. Не смотрим, на кого выходить, стараемся победить в каждом матче»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Воробьев Хоккей

Михаил Воробьев прокомментировал выход СКА в плей-офф КХЛ.

19 января клуб обыграл «Куньлунь» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и стал вторым участником Кубка Гагарина. 

– Приятно досрочно выйти в плей-офф. Акцент делали на том, что просто надо победить в матче. Идем от игры к игре. Но выход в плей-офф – приятный бонус.

– Непростой первый период без заброшенных шайб. Но второй период СКА начал мощно, забросил две шайбы. Что изменили после первой двадцатиминутки?

– Мы просто старались контролировать шайбу во втором периоде, запирать соперника в зоне. Накладывали смены, чтобы соперник был более уставшим.

– Если бы регулярный чемпионат завершился сейчас, то СКА играл бы в первом раунде плей-офф с ЦСКА. Вам бы хотелось сыграть с ними уже на такой стадии?

– В принципе, нет разницы, с кем играть. В плей-офф все соперники сильные.

Мы не смотрим, на кого нам выходить, а стараемся победить в каждой игре, – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.

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5 комментариев
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Цска традиционно победит Ска, уверен в этом.
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Это будет последний бой СКА, ЦСКА накажет системник в.
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Вся страна будет рада, если будет такая серия))
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Вбить гвоздь в крышку гроба.Весь сезон Федоров обосрал
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Ответ Пользователь не заблокирован
Цска традиционно победит Ска, уверен в этом.
Не факт.
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