Михаил Воробьев о возможной встрече СКА с ЦСКА в 1-м раунде: «Нет разницы, с кем играть. В плей-офф все сильные. Не смотрим, на кого выходить, стараемся победить в каждом матче»
Михаил Воробьев прокомментировал выход СКА в плей-офф КХЛ.
19 января клуб обыграл «Куньлунь» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и стал вторым участником Кубка Гагарина.
– Приятно досрочно выйти в плей-офф. Акцент делали на том, что просто надо победить в матче. Идем от игры к игре. Но выход в плей-офф – приятный бонус.
– Непростой первый период без заброшенных шайб. Но второй период СКА начал мощно, забросил две шайбы. Что изменили после первой двадцатиминутки?
– Мы просто старались контролировать шайбу во втором периоде, запирать соперника в зоне. Накладывали смены, чтобы соперник был более уставшим.
– Если бы регулярный чемпионат завершился сейчас, то СКА играл бы в первом раунде плей-офф с ЦСКА. Вам бы хотелось сыграть с ними уже на такой стадии?
– В принципе, нет разницы, с кем играть. В плей-офф все соперники сильные.
Мы не смотрим, на кого нам выходить, а стараемся победить в каждой игре, – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.