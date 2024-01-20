Толчинский о переезде на «СКА-Арену» по ходу сезона: «Никаких суеверий нет. Думаю, болельщики останутся довольны ареной»

Сергей Толчинский поделился ожиданиями от переезда на «СКА-Арену».

Клуб из Санкт-Петербурга переедет на новую арену 11 февраля.

– Как отреагировали на новость о том, что СКА в феврале переедет на «СКА-Арену»?

– Хорошо отреагировали (улыбается). Уже ждем с нетерпением, когда мы туда переедем.

– Некоторые болельщики считают, что не стоит менять арену по ходу сезона. Есть ли у вас суеверие на этот счет?

– Да нет, никаких суеверий нет. Думаю, болельщики останутся довольны этой ареной. Еще до сезона было известно, что мы, скорее всего, туда переедем, просто это был вопрос времени. Больше людей будет приходить на матчи.

– Вместимость «СКА Арены» значительно больше, чем у Ледового дворца. Как думаете, получится ли собирать полные трибуны?

– Город любит хоккей, поэтому я думаю – да! – сказал .