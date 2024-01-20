Никишин о том, что он играл во всех матчах СКА в сезоне: «Нужно правильно восстанавливаться, вот и весь секрет. Витаминчики, апельсинчики, самое главное – сон»

Теги СКА КХЛ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин поделился секретами своего восстановления.

Защитник СКА принял участие во всех 53 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Вы сыграли за СКА во всех матчах этого сезона. Как себя чувствуете? Не просите у тренеров отдыха? Сами они не предлагают взять паузу?

– Нужно правильно восстанавливаться. Вот и весь секрет.

– Это витамины, правильное питание?

– Ну, конечно – сон, витаминчики, апельсинчики. Самое главное – сон. Чем больше спишь, тем лучше восстанавливается организм. А там уже делай, что хочешь.

– Вы, может, просто не устаете от хоккея в свои 22?

– Ну, когда это в удовольствие, понятно, что меньше энергии затрачиваешь. А так надо правильно восстанавливаться.

– Эксперты, с которыми я обсуждаю вашу игру, в один голос говорят: Никишин – это топ, он должен играть в НХЛ. Что насчет этого думаете?

– Да нет! Чего так рано об этом спрашиваете? Сезон идет, мы еще до плей-офф не доползли, а вы про НХЛ...

– Но вообще собираетесь туда?

– Посмотрим. Когда-нибудь, может быть, как-нибудь. Должны сложиться обстоятельства, – сказал хоккеист.

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2 комментария
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Красавец.
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А вот про лепесинчики пожалуйста по подробнее. А геранью как циска не балуетесь?
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