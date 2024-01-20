Никишин о том, что он играл во всех матчах СКА в сезоне: «Нужно правильно восстанавливаться, вот и весь секрет. Витаминчики, апельсинчики, самое главное – сон»
Александр Никишин поделился секретами своего восстановления.
Защитник СКА принял участие во всех 53 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы сыграли за СКА во всех матчах этого сезона. Как себя чувствуете? Не просите у тренеров отдыха? Сами они не предлагают взять паузу?
– Нужно правильно восстанавливаться. Вот и весь секрет.
– Это витамины, правильное питание?
– Ну, конечно – сон, витаминчики, апельсинчики. Самое главное – сон. Чем больше спишь, тем лучше восстанавливается организм. А там уже делай, что хочешь.
– Вы, может, просто не устаете от хоккея в свои 22?
– Ну, когда это в удовольствие, понятно, что меньше энергии затрачиваешь. А так надо правильно восстанавливаться.
– Эксперты, с которыми я обсуждаю вашу игру, в один голос говорят: Никишин – это топ, он должен играть в НХЛ. Что насчет этого думаете?
– Да нет! Чего так рано об этом спрашиваете? Сезон идет, мы еще до плей-офф не доползли, а вы про НХЛ...
– Но вообще собираетесь туда?
– Посмотрим. Когда-нибудь, может быть, как-нибудь. Должны сложиться обстоятельства, – сказал хоккеист.