Глотов о переезде на «СКА-Арену»: «Хочется уже в этом году выиграть там трофеи»

Нападающий СКА Василий Глотов высказался о переезде на новую арену.

Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену» 11 февраля.

«Двоякое отношение к переезду на «СКА-Арену». Прекрасная арена с современными технологиями, поэтому ждем этого момента. Но Ледовый дворец уже домашняя арена, тут все обжито.

Надо поскорее там освоиться и сделать ее домашней. Хочется уже в этом году выиграть там трофеи. Уверен, что нахлынут хорошие воспоминания, когда будем собираться переезжать», – сказал .