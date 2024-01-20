Глотов о переезде на «СКА-Арену»: «Хочется уже в этом году выиграть там трофеи»
Нападающий СКА Василий Глотов высказался о переезде на новую арену.
Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену» 11 февраля.
«Двоякое отношение к переезду на «СКА-Арену». Прекрасная арена с современными технологиями, поэтому ждем этого момента. Но Ледовый дворец уже домашняя арена, тут все обжито.
Надо поскорее там освоиться и сделать ее домашней. Хочется уже в этом году выиграть там трофеи. Уверен, что нахлынут хорошие воспоминания, когда будем собираться переезжать», – сказал Глотов.