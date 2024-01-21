Сергей Светлов: «Авангард» будет рассматриваться как кубковый фаворит Востока наравне с опытным «Ак Барсом» и, возможно, «Металлургом»

Сергей Светлов высказался о 7-матчевой победной серии «Авангарда».

– Причины омской серии?

– «Авангард» очень активно провел последние дни перед закрытием обменов. Первую половину сезона все говорили о том, что « » не хватает второго звена. Приобретение Прохоркина, , – оперативный ответ менеджмента. На «пятерку»!

Как следствие, на финише дальневосточной поездки «Авангард» позволил себе сыграть без первой тройки – – Спунер – . Раньше это отразилось бы на результате, теперь – нет. Неудивительно, что по потерянным очкам именно «Авангард» теперь лидер Востока.

Те же Прохоркин и Жафяров взяли на себя новые роли и пока справляются с ними. Это отличная ситуация в плане мотивации – опытные игроки показывают, что трудные отрезки в их карьерах остались позади, видна спортивная злость. Главное, чтобы ее надолго хватило.

– «Авангард» – фаворит Востока-2024?

– Говоря о переходе второй тройки, нельзя забывать и о другом трансфере Омска – вратаря Хомченко. Для меня его победная серия – сюрприз, на данном этапе он безусловный первый номер «Авангарда». Несколько лет назад «ястребов» вытянул к Кубку вратарь Грубец, Хомченко есть на кого ориентироваться.

Вратарский фактор очень важен для «Авангарда». Но есть резерв и у третьего-четвертого звеньев. Год назад в «Амуре» молодой Николишин был одним из доминирующих центров. Если он вернет прошлогодний тонус и выстроит третье звено, то нападение Омска будет ровным и очень опасным

Думаю, что наравне с опытным «Ак Барсом» и, возможно, «Магниткой» «Авангард» будет рассматриваться как кубковый фаворит Востока.

Тренер Омска Михаил Кравец наверняка учтет прошлогоднюю историю с Казанью, когда соперник сработал прежде всего тактически, подсушил серию. В этом случае у «Авангарда» хорошие перспективы, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.