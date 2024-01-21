Сергей Светлов: «Авангард» будет рассматриваться как кубковый фаворит Востока наравне с опытным «Ак Барсом» и, возможно, «Металлургом»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Михаил Кравец Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Райан Спунер Иван Николишин Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Павел Хомченко Хоккей

Сергей Светлов высказался о 7-матчевой победной серии «Авангарда».

– Причины омской серии?

– «Авангард» очень активно провел последние дни перед закрытием обменов. Первую половину сезона все говорили о том, что «Авангарду» не хватает второго звена. Приобретение Прохоркина, Жафярова, Юрчо – оперативный ответ менеджмента. На «пятерку»! 

Как следствие, на финише дальневосточной поездки «Авангард» позволил себе сыграть без первой тройки – Ткачев – Спунер – Буше. Раньше это отразилось бы на результате, теперь – нет. Неудивительно, что по потерянным очкам именно «Авангард» теперь лидер Востока.

Те же Прохоркин и Жафяров взяли на себя новые роли и пока справляются с ними. Это отличная ситуация в плане мотивации – опытные игроки показывают, что трудные отрезки в их карьерах остались позади, видна спортивная злость. Главное, чтобы ее надолго хватило.

– «Авангард» – фаворит Востока-2024?

– Говоря о переходе второй тройки, нельзя забывать и о другом трансфере Омска – вратаря Хомченко. Для меня его победная серия – сюрприз, на данном этапе он безусловный первый номер «Авангарда». Несколько лет назад «ястребов» вытянул к Кубку вратарь Грубец, Хомченко есть на кого ориентироваться.

Вратарский фактор очень важен для «Авангарда». Но есть резерв и у третьего-четвертого звеньев. Год назад в «Амуре» молодой Николишин был одним из доминирующих центров. Если он вернет прошлогодний тонус и выстроит третье звено, то нападение Омска будет ровным и очень опасным

Думаю, что наравне с опытным «Ак Барсом» и, возможно, «Магниткой» «Авангард» будет рассматриваться как кубковый фаворит Востока.

Тренер Омска Михаил Кравец наверняка учтет прошлогоднюю историю с Казанью, когда соперник сработал прежде всего тактически, подсушил серию. В этом случае у «Авангарда» хорошие перспективы, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

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