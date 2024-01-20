Рид Буше: «Нас с Голдобиным можно назвать друзьями. Он отличный игрок, никакого противостояния у нас нет»

Рид Буше рассказал о дружбе с форвардом «Спартака» Николаем Голдобиным.

Вчера «Авангард» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Спартак», Буше отметился заброшенной шайбой. Голдобин с 64 очками занимает второе место в гонке бомбардиров КХЛ, Буше (63 очка) идет третьим.

«Мы хорошо знакомы с Голди по Северной Америке, много играли вместе. Он отличный парень и игрок, поэтому у нас нет никакого противостояния. Мы хорошо знаем друг друга, нас можно назвать друзьями.

Игра получилась тяжелой, мы знали, что у «Спартака» много травмированных, но все равно они хорошо атакуют и создают проблемы. У нас получилась командная победа», – сказал форвард «Авангарда».