Рид Буше: «Нас с Голдобиным можно назвать друзьями. Он отличный игрок, никакого противостояния у нас нет»

Теги Авангард Спартак КХЛ Николай Голдобин Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Рид Буше рассказал о дружбе с форвардом «Спартака» Николаем Голдобиным.

Вчера «Авангард» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Спартак», Буше отметился заброшенной шайбой. Голдобин с 64 очками занимает второе место в гонке бомбардиров КХЛ, Буше (63 очка) идет третьим.

«Мы хорошо знакомы с Голди по Северной Америке, много играли вместе. Он отличный парень и игрок, поэтому у нас нет никакого противостояния. Мы хорошо знаем друг друга, нас можно назвать друзьями.

Игра получилась тяжелой, мы знали, что у «Спартака» много травмированных, но все равно они хорошо атакуют и создают проблемы. У нас получилась командная победа», – сказал форвард «Авангарда».

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6 комментариев
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Так и должно быть среди мастеров . Только гопники ведут себя по другому .
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Тащи его в Омск тогда))
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Быстрее уже этого дружка желаю Риду и Воффке обойти в гонке.
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Ответ Рита Ктинидина
Тащи его в Омск тогда))
Нет столько места под потолком. А ещё скорее всего переподписывать всю вторую тройку. Пока все хороши. Даже Прохоркин, который в первый приход откровенно валял дурака. Сейчас видит ради чего играть. Лучшая организация в кхл не простит безразличия на площадке. Авангард слишком много даёт игрокам и это все видят и чувствуют. Если не отдавать взамен то поедешь в другое место, а этого никто не хочет из текущего состава. Посмотрите на Беляева, Пьянова, Бойкова, Мартынова, Игумнова, Николишина, Венгра.. все выкладываются на 200 процентов. Холодилин что делает… Игроки просто не хотят уходить, каждый бьется за контракт. Каким образом мы сможем в дальнейшем подписывать игроков уровня Голдобина при чем без потерь, мне непонятно. Хотя хотелось бы
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Ответ grek087
Нет столько места под потолком. А ещё скорее всего переподписывать всю вторую тройку. Пока все хороши. Даже Прохоркин, который в первый приход откровенно валял дурака. Сейчас видит ради чего играть. Лучшая организация в кхл не простит безразличия на площадке. Авангард слишком много даёт игрокам и это все видят и чувствуют. Если не отдавать взамен то поедешь в другое место, а этого никто не хочет из текущего состава. Посмотрите на Беляева, Пьянова, Бойкова, Мартынова, Игумнова, Николишина, Венгра.. все выкладываются на 200 процентов. Холодилин что делает… Игроки просто не хотят уходить, каждый бьется за контракт. Каким образом мы сможем в дальнейшем подписывать игроков уровня Голдобина при чем без потерь, мне непонятно. Хотя хотелось бы
согласен полностью...даже Пьянов стал больше пользы приносить...по Жафярову вопрос,много суеты без мысли..вторая тройка надеюсь всё же найдёт свою игру..
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