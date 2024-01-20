Рид Буше: «Ткачев – лучший в «Авангарде», его не хватает»

Теги Авангард Спартак КХЛ Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Рид Буше признался, что «Авангарду» не хватает Владимира Ткачева.

Вчера «Авангард» в Москве обыграл «Спартак» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Игорь Мартынов прекрасно выглядел на месте Владимира Ткачева. Это быстрый и мастеровитый игрок. Ткачев – лучший в команде. Его не хватает в нашем составе. Надеюсь, что он вернется как можно быстрее.

Нам нужно продолжать играть так же хорошо. В плей-офф очень важно понимать, что у команды позади есть хорошо пройденная дистанция. Будем дальше работать и готовиться к матчам на вылет», – сказал Буше.

4 комментария
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Тройка шикарная, страшно подумать где бы был Авангард без нее.
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звено сильное, но казань и уфа закрывали и всё без шансов, надеюсь второе звено поддержит, только Жафяров в конце матча постоянно уступает место Николишину в звене. или физики не хватает или реально слабоват он
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