Юрчо о КХЛ: «Я выступаю в лучшей лиге Европы»

Теги Авангард КХЛ Томаш Юрчо Хоккей

Томаш Юрчо назвал КХЛ лучшей лигой Европы.

31-летний Юрчо в декабре подписал с омским «Авангардом» контракт до конца сезона, перейдя из швейцарского «Давоса».

«Я играл в Национальной хоккейной лиге, сейчас выступаю в лучшей лиге Европы. У меня нет впереди 20-30 лет, когда я могу играть, мне осталось сыграть еще несколько лет. И я это должен использовать.

Насчет различий [со швейцарской лигой] – я был очень удивлен. В Швейцарии размер катков больше, хоккей другой, иногда это даже другой вид спорта, но обе лиги отличные. В России все ближе к воротам, что более опасно», – сказал словак.

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3 комментария
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Ответ mitos
Приходиться быстрей соображать на поле. Бросать, открываться, играть в пас. Не умеешь? На выход!
так он неплохо играет,в чем проблема?
+4
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+4
Ответ mitos
Приходиться быстрей соображать на поле. Бросать, открываться, играть в пас. Не умеешь? На выход!
Палка о двух концах - на короткой площадке, если отбросить действительно классных исполнителей, на первый план выходят именно шаблонно-откатанные схемы.
Это кстати, ответ на извечный вопрос, почему европейским сборным нужно сыграться, а североамериканские всегда играли с листа и проблем не было.
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