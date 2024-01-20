Юрчо о КХЛ: «Я выступаю в лучшей лиге Европы»

Томаш Юрчо назвал КХЛ лучшей лигой Европы.

31-летний Юрчо в декабре подписал с омским «Авангардом» контракт до конца сезона, перейдя из швейцарского «Давоса».

«Я играл в Национальной хоккейной лиге, сейчас выступаю в лучшей лиге Европы. У меня нет впереди 20-30 лет, когда я могу играть, мне осталось сыграть еще несколько лет. И я это должен использовать.

Насчет различий [со швейцарской лигой] – я был очень удивлен. В Швейцарии размер катков больше, хоккей другой, иногда это даже другой вид спорта, но обе лиги отличные. В России все ближе к воротам, что более опасно», – сказал словак.