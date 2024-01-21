Маккиннон проводит 6-й сезон с 50+ ассистами. Среди действующих игроков НХЛ больше только у Кросби, Бэкстрема, Кэйна, Макдэвида и Малкина

Теги Колорадо Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Патрик Кэйн Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон отдал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.

«Колорадо» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного сезона НХЛ (7:4). Маккиннон отличился 2 голами и 2 передачами. 

Теперь на счету 28-летнего хоккеиста 77 (26+51) очков в этом сезоне. Канадец достиг отметки в 50 ассистов в шестом сезоне за карьеру. 

Среди действующих игроков больше таких сезонов провели только Сидни Кросби (10), Ларс Никлас Бэкстрем (9), Патрик Кэйн (8), Коннор Макдэвид (7) и Евгений Малкин (7).

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9 комментариев
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Да уж, сразу вспомнился Бэкс, который, судя по всему, не действующий:(
+6
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+6
Ответ VVV1
Кому больше подсуживают - Маккиннону или Кросби?:)
Не помню, чтобы Маккиннону судьи помогали. Мак - это про мощь, скорость, бросок и игровой IQ, но никак не про судей.
+3
0
+3
Мак набрал такой ход, что прямо сейчас видится главным претендентом сразу на Харт и Арт Росс трофи. Идет на 140+ очков.
+2
0
+2
MVP
+3
-2
+1
Ответ Сивуч
Передачами
Передачи в футболе, в хоккее ассисты)
+2
-1
+1
Ответ АРХАТ
Передачи в футболе, в хоккее ассисты)
С какого года стали говорить "ассист" в хоккее?
+1
-1
0
Ответ Миссон
Не помню, чтобы Маккиннону судьи помогали. Мак - это про мощь, скорость, бросок и игровой IQ, но никак не про судей.
Т.е. Кросби?:)
0
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