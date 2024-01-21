Маккиннон проводит 6-й сезон с 50+ ассистами. Среди действующих игроков НХЛ больше только у Кросби, Бэкстрема, Кэйна, Макдэвида и Малкина

Нэтан Маккиннон отдал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.

« » обыграл «Филадельфию» в матче регулярного сезона (7:4). Маккиннон отличился 2 голами и 2 передачами.

Теперь на счету 28-летнего хоккеиста 77 (26+51) очков в этом сезоне. Канадец достиг отметки в 50 ассистов в шестом сезоне за карьеру.

Среди действующих игроков больше таких сезонов провели только (10), Ларс Никлас Бэкстрем (9), Патрик Кэйн (8), (7) и (7).