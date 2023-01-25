Маккиннон набрал 700 очков в НХЛ за 673 матча – 5-й результат среди действующих игроков

набрал 700 очков в за 673 матча – 5-й результат среди действующих игроков.

Форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).

На счету 27-летнего игрока стало 52 (13+39) очка в 35 играх сезона. За карьеру – 700 (255+445) баллов в 673 играх.

Среди действующих игроков быстрее этой отметки достигли Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 488 матчей), («Питтсбург», 497), («Вашингтон», 579) и Евгений Малкин («Питтсбург», 580).