Маккиннон набрал 700 очков в НХЛ за 673 матча – 5-й результат среди действующих игроков

Теги рейтинги Колорадо Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 700 очков в НХЛ за 673 матча – 5-й результат среди действующих игроков.

Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2). 

На счету 27-летнего игрока стало 52 (13+39) очка в 35 играх сезона. За карьеру – 700 (255+445) баллов в 673 играх. 

Среди действующих игроков быстрее этой отметки достигли Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 488 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 497), Александр Овечкин («Вашингтон», 579) и Евгений Малкин («Питтсбург», 580). 

14 комментариев

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Игорь Ярощук
Ответ Mardan Ibragimow
Космос Макдевид!
Пишите правильно, без ошибок. !
Космос Нэйтан МакКиннон. !!!
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Юрий Салазанов
Судя по цифрам Макдевида и Кросби, у Макди не так много шансов обогнать Сида, даж не заикаясь про Уэйна. Кросби по молодости тоже много набирал, так что некстван не тянет на гения или инопланетянина
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Zomourning33
Ответ Лёша Алёшин
складывается впечатление что нхл убивают как нба в нба уже нету хороших защитников за матч забивают 130-150 , глядя что происходит с эдмонтоном кажется к тому всё идёт драйз и макдэвид делают в регулярке что хотят потому что на них тупо смотрят и говорят давайте ребята пыжтесь вас в поф всё равно закроем и поедите дамой даже против ветерана ови играют куда жоще толкаются кроют ставят клюшки кидаются под бросок корпусом отвести пытаются когда едет драйз или макд в атаку к воротам соперника то все тупо смотрят как они передачи отдают либо забивают не спорю эти двое мастеровитые парни но не давать же им так легко набирать очки в регулярке почему нельзя играть так как в поф сними
Мои глаза болят.
+1
-1
0
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Zomourning33
Ответ Самый адовый Крикун
Драйзайтль с Кучеровым на подходе
Как и Годро.
+4
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+4
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Zomourning33
Ответ Антон Якимцев
Сегодня перед голом нехило досталось от Орлова(( Вообще статистика Маккинона была бы куда интереснее, не провали он один сезон с чего-то. В этом у него лучший процент передач за игру, кстати.
Как и очков.
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Zomourning33
Лучшие бомбардиры в истории фрашизы Колорадо:

1. Joe Sakic - 1641 (1378 матчей)
2. Peter Stastny - 1048 (737)
3. Michel Goulet - 946 (813)
4. Milan Hejduk - 805 (1020)
5. Peter Forsberg - 755 (591)
6. Nathan MacKinnon - 700 (673)
+8
0
+8
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Белый офицер
Ответ Лёша Алёшин
складывается впечатление что нхл убивают как нба в нба уже нету хороших защитников за матч забивают 130-150 , глядя что происходит с эдмонтоном кажется к тому всё идёт драйз и макдэвид делают в регулярке что хотят потому что на них тупо смотрят и говорят давайте ребята пыжтесь вас в поф всё равно закроем и поедите дамой даже против ветерана ови играют куда жоще толкаются кроют ставят клюшки кидаются под бросок корпусом отвести пытаются когда едет драйз или макд в атаку к воротам соперника то все тупо смотрят как они передачи отдают либо забивают не спорю эти двое мастеровитые парни но не давать же им так легко набирать очки в регулярке почему нельзя играть так как в поф сними
33 и 32 очка в плей-офф за 16 матчей. Не бомби))
+4
-6
-2
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Лёша Алёшин
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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raspisanie77
Кучеров в феврале будет 700 где-то за 620
+18
-1
+17
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Самый адовый Крикун
Ответ Molzahn
Среди других действующих игроков менее чем за 700 игр справился только Патрик Кейн - за 696. К слову, из тех, кто не так давно перестал играть, Спецца и Ковальчук набрали 700 очков за 700 игр.
Драйзайтль с Кучеровым на подходе
+12
0
+12
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Molzahn
Среди других действующих игроков менее чем за 700 игр справился только Патрик Кейн - за 696.
К слову, из тех, кто не так давно перестал играть, Спецца и Ковальчук набрали 700 очков за 700 игр.
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Якимцев
Сегодня перед голом нехило досталось от Орлова((
Вообще статистика Маккинона была бы куда интереснее, не провали он один сезон с чего-то. В этом у него лучший процент передач за игру, кстати.
+8
-1
+7
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Андрей Федоров
Нэйт зэ грейт
+3
0
+3
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Mardan Ibragimow
Космос Макдевид!
+15
-7
+8
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