Маккиннон набрал 700 очков в НХЛ за 673 матча – 5-й результат среди действующих игроков
Нэтан Маккиннон набрал 700 очков в НХЛ за 673 матча – 5-й результат среди действующих игроков.
Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).
На счету 27-летнего игрока стало 52 (13+39) очка в 35 играх сезона. За карьеру – 700 (255+445) баллов в 673 играх.
Среди действующих игроков быстрее этой отметки достигли Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 488 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 497), Александр Овечкин («Вашингтон», 579) и Евгений Малкин («Питтсбург», 580).
Космос Нэйтан МакКиннон. !!!
1. Joe Sakic - 1641 (1378 матчей)
2. Peter Stastny - 1048 (737)
3. Michel Goulet - 946 (813)
4. Milan Hejduk - 805 (1020)
5. Peter Forsberg - 755 (591)
6. Nathan MacKinnon - 700 (673)
К слову, из тех, кто не так давно перестал играть, Спецца и Ковальчук набрали 700 очков за 700 игр.
Вообще статистика Маккинона была бы куда интереснее, не провали он один сезон с чего-то. В этом у него лучший процент передач за игру, кстати.