Кучеров, Макдэвид, Маккиннон и еще 7 игроков выбраны НХЛ для участия в конкурсах на Матче звезд

Никита Кучеров был выбран НХЛ для участия в конкурсах на Матче звезд.

Форвард « » вошел в число 10 игроков, отобранных лигой для участия в конкурсах.

Также выбраны защитник («Колорадо»), форварды (« »), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба – « »), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (оба – «Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»). Еще 2 игрока будут довыбраны болельщиками.

В этом году изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

На первом этапе каждый хоккеист примет участие в четырех из шести конкурсов. Игроки будут соревноваться в скорости, силе броска, точности пасов и бросков. Первое место приносит 5 очков, второе – 4 и так далее.

Во второй этап пройдут 8 лучших игроков. Они примут участие в серии буллитов, где смогут сами выбрать вратарей, которым они хотят противостоять.

Решающим конкурсом для 6 лучших игроков по итогам 2 этапов станет полоса препятствий, за успешное прохождение которой можно будет заработать удвоенное количество очков.

Победитель многоборья получит один миллион долларов.