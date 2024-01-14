Кучеров, Макдэвид, Маккиннон и еще 7 игроков выбраны НХЛ для участия в конкурсах на Матче звезд

Теги рейтинги Нью-Джерси Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Вильям Нюландер Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Элиас Петтерссон Кэйл Макар Джек Хьюз Хоккей

Никита Кучеров был выбран НХЛ для участия в конкурсах на Матче звезд.

Форвард «Тампы» вошел в число 10 игроков, отобранных лигой для участия в конкурсах.

Также выбраны защитник Кэйл Макар («Колорадо»), форварды Нэтан МаккиннонКолорадо»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба – «Эдмонтон»), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (оба – «Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»). Еще 2 игрока будут довыбраны болельщиками. 

В этом году изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

На первом этапе каждый хоккеист примет участие в четырех из шести конкурсов. Игроки будут соревноваться в скорости, силе броска, точности пасов и бросков. Первое место приносит 5 очков, второе – 4 и так далее.

Во второй этап пройдут 8 лучших игроков. Они примут участие в серии буллитов, где смогут сами выбрать вратарей, которым они хотят противостоять.

Решающим конкурсом для 6 лучших игроков по итогам 2 этапов станет полоса препятствий, за успешное прохождение которой можно будет заработать удвоенное количество очков.

Победитель многоборья получит один миллион долларов.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если игроки отнесутся к этому не только как к шоу, то борьба может получиться эпичной.
+1
-1
0
Самое интересное на этом МВЗ будут драфты
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий