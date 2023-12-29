Агент Карамушкин: «Звезды вроде Серебрякова и Никишина понимают, что надо получить опыт для попадания в НХЛ. В России созданы все условия, чтобы полноценно развиваться»

Агент Даниил Карамушкин считает, что в России созданы условия для хоккеистов.

– На ваш взгляд, есть тенденция, что лучшие молодые хоккеисты хотят играть в России, а не стремятся на драфт НХЛ, чтобы поскорее уехать за океан?

– Мне кажется, что такие звезды, как Серебряков, Никишин понимают, что надо сначала окрепнуть, получить необходимое доверие и игровой опыт, чтобы попасть в НХЛ полностью сформировавшимся хоккеистом.

Мы знаем немало примеров, когда наших ребят проводили через низшие лиги, АХЛ.

Считаю, что и в России созданы все условия, есть полноценная структура в лице МХЛ, ВХЛ и КХЛ для того, чтобы полноценно развиваться и быть на виду у широкого круга специалистов и наших лучших команд, – сказал аккредитованный агент ФХР Даниил Карамушкин.