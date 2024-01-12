Скаут «Каролины» Смирнов: «Никишин – самый сильный хоккеист вне НХЛ. Владелец уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой»

Скаут «Каролины» назвал Александра Никишина самым сильным игроком вне НХЛ.

Защитник СКА выбран «Каролиной» под общим 69-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2020.

– – уже готовый игрок уровня НХЛ?

– Это топ-пара нашей команды. Владелец (Том Дандон – владелец «Каролины») уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой.

На мой взгляд, он самый сильный хоккеист вне НХЛ вообще.

Никишин – сверхадекватный и простой парень, который живет хоккеем. У него потрясающие лидерские качества и ментальность.

Когда выбираю игрока, то смотрю на то, чтобы он мог пожертвовать собой ради успеха команды. Считаю Александра прекрасным примером такого хоккеиста.

Когда выбирали Сашу, то это был мой первый драфт, в котором я принимал участие в обсуждении.

Сказал тогда, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком. Сейчас все довольны выбором.

– Он советовался с «Каролиной», когда подписывал длинный контракт со СКА?

– Нет, это его решение. Человек сам волен решать, что ему надо и как должна развиваться его карьера. Но я думаю, что он будет звездой в НХЛ с первых дней.

Его меняли из «Спартака» не просто так. Мы видим, что по факту он лидер СКА во всех проявлениях.

– Если бы не медкарта, он ушел бы в первом раунде?

– Мне кажется, при правильном стечении обстоятельств он должен был уходить в топ-5 или в топ-10 драфта.

– По МХЛ он играл немного в другой хоккей и просто выносил соперников силовыми.

– Он делал это грамотно, чтобы не получать удаления. При этом Саша играл на две стороны площадки.

Ему повезло, что он оказался в «Крыльях Советов», где правильный менеджмент, а тренером на тот момент был Андрей Потайчук, который дал ему возможность развиваться в нужном направлении.

Я люблю хоккеистов, которые могут показать своей игрой, кто они есть на самом деле. Думаю, Александр – наш лучший проспект, – сказал скаут «Каролины» Олег Смирнов.