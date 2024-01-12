Скаут «Каролины» Смирнов: «Никишин – самый сильный хоккеист вне НХЛ. Владелец уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой»

Теги СКА Каролина НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Том Дандон Александр Никишин Хоккей

Скаут «Каролины» назвал Александра Никишина самым сильным игроком вне НХЛ.

Защитник СКА выбран «Каролиной» под общим 69-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2020.

Никишин – уже готовый игрок уровня НХЛ?

– Это топ-пара нашей команды. Владелец (Том Дандон – владелец «Каролины») уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой.

На мой взгляд, он самый сильный хоккеист вне НХЛ вообще.

Никишин – сверхадекватный и простой парень, который живет хоккеем. У него потрясающие лидерские качества и ментальность.

Когда выбираю игрока, то смотрю на то, чтобы он мог пожертвовать собой ради успеха команды. Считаю Александра прекрасным примером такого хоккеиста.

Когда выбирали Сашу, то это был мой первый драфт, в котором я принимал участие в обсуждении.

Сказал тогда, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком. Сейчас все довольны выбором.

– Он советовался с «Каролиной», когда подписывал длинный контракт со СКА?

– Нет, это его решение. Человек сам волен решать, что ему надо и как должна развиваться его карьера. Но я думаю, что он будет звездой в НХЛ с первых дней.

Его меняли из «Спартака» не просто так. Мы видим, что по факту он лидер СКА во всех проявлениях.

– Если бы не медкарта, он ушел бы в первом раунде?

– Мне кажется, при правильном стечении обстоятельств он должен был уходить в топ-5 или в топ-10 драфта.

– По МХЛ он играл немного в другой хоккей и просто выносил соперников силовыми.

– Он делал это грамотно, чтобы не получать удаления. При этом Саша играл на две стороны площадки.

Ему повезло, что он оказался в «Крыльях Советов», где правильный менеджмент, а тренером на тот момент был Андрей Потайчук, который дал ему возможность развиваться в нужном направлении.

Я люблю хоккеистов, которые могут показать своей игрой, кто они есть на самом деле. Думаю, Александр – наш лучший проспект, – сказал скаут «Каролины» Олег Смирнов.

9 комментариев
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Ответ KirGre
Честно фанат нхл , но что-то Никишина упустил , это кто ? Расскажите про него
лучший российский защитник КХЛ
+9
0
+9
Никишин поедет в НХЛ на конкретную позицию, готовым игроком и состоятельным человеком. Не будет, как лох какой нибудь по всяким СА пердям не автобусе ездить))
Умное решение
+10
-8
+2
Честно фанат нхл , но что-то Никишина упустил , это кто ? Расскажите про него
+1
-1
0
Обойдетесь. Пока с Йозе кубок не возьмут, никто его никуда не отпустит!
Так что В след году будем лицезреть в цветах каралайны!
+1
-1
0
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