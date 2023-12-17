Александр Кожевников: «Никишин – звезда! НХЛ получит великого защитника. «Поляну» видит, под шайбу сядет, пас отдаст из любой ситуации – талантище»

Теги СКА Каролина НХЛ КХЛ Александр Кожевников Александр Никишин Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о защитнике СКА Александре Никишине.

– Никишин уже достиг своего максимума как хоккеист, или будет расти?

– Никишин – звезда! Он будет еще прибавлять, сто процентов. В итоге, правда, не мы, а НХЛ получит великого защитника. Если, конечно, травмы не будут его преследовать, но он достаточно крепко сложенный физически парень.

Только удовольствие от его игры получаешь. «Поляну» видит, под шайбу сядет, пас отдаст из любой ситуации – талантище, чего там говорить! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Напомним, Александр Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.

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4 комментария
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Рано ему в НХЛ, он ещё на флоте не отслужил
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Сколько вот наблюдаю, все эти "Эксперты" , говорят исключительно о СКА , в основном о игроках СКА, целуют в одну точку тренеру этой же команды , когда разумная критика ,то защищают только их , проигрывают - тоже только о них говорят. Ну хотя что удивляться , игра в одни ворота. Как и с лимитом, как и с фарм клубами, так и подбитие правил под себя.
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