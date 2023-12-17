Александр Кожевников: «Никишин – звезда! НХЛ получит великого защитника. «Поляну» видит, под шайбу сядет, пас отдаст из любой ситуации – талантище»

Александр Кожевников поделился мнением о защитнике СКА Александре Никишине.

– Никишин уже достиг своего максимума как хоккеист, или будет расти?

– Никишин – звезда! Он будет еще прибавлять, сто процентов. В итоге, правда, не мы, а НХЛ получит великого защитника. Если, конечно, травмы не будут его преследовать, но он достаточно крепко сложенный физически парень.

Только удовольствие от его игры получаешь. «Поляну» видит, под шайбу сядет, пас отдаст из любой ситуации – талантище, чего там говорить! – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Напомним, был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.