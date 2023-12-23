Плющев о Никишине: «В НХЛ ему в лучшем случае светит 3-4-е звено. Бросается в глаза, что парень немножко сдал. Посчитал, что всего достиг, видимо»

Теги СКА Каролина Владимир Плющев НХЛ КХЛ Александр Никишин Хоккей

Владимир Плющев считает, что Александр Никишин затормозил в развитии.

22-летний защитник СКА набрал 31 (10+21) очко в 41 игре в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+13» и среднем времени на льду 24:15.

В НХЛ права на игрока принадлежат «Каролине», выбравшей его на драфте-2020 под общим 69-м номером в 3-м раунде. 

– Сейчас много восторгов вокруг Никишина, идут разговоры, что защитников такого уровня Россия давно не рождала. Действительно ли его ждет звездное будущее в НХЛ?

– У Никишина хорошие данные, но могу сказать, что в прошлых сезонах он играл гораздо увереннее в своей зоне. Допускает некоторые ошибки, которые не должны соответствовать его рейтингу.

По своим данным, в перспективе, он может быть интересен для энхаэловского клуба, той же «Каролины». Но я иногда смотрю матчи НХЛ и вижу, как там играют защитники. Исходя из этого, Никишину в лучшем случае светит третье-четвертое звено (в НХЛ команды не играют в 4 пары защитников – прим. Sports.ru).

– Не густо.

– А данные у него хорошие, но Александр слишком самоуверенно себя чувствует на площадке и позволяет некоторые вещи, которые защитник с такими претензиями обязан не допускать. Он должен солидно выглядеть, стать опорой для своего вратаря и партнеров.

Но армеец иногда безбашенно летит вперед, по крайней мере, в чемпионате видел много голов, которые забивались из-под него и в присутствии его. Поэтому бросается в глаза, что парень немножко сдал, посчитал, видимо, что всего достиг. А это плохо! – сказал заслуженный тренер России. 

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4 комментария
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Это вилами по воде писано, конечно. Слишком много переменных. Кто будет тренером, какой ростер будет у Каролины, в каком состоянии будет Никишин, как сумеет адаптироваться и все это через 2 года.
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Плющев вообще в курсе что в НХЛ в три пары защитников играют?!
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Никишину стоило бы уехать в после прошлого сезона, уже играл бы в лучшей лиге мира.
потенциал у него впечатляющий, и, играй он на том уровне, продолжил бы прогрессировать.
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Не попробуешь - не узнаешь.
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