Плющев о Никишине: «В НХЛ ему в лучшем случае светит 3-4-е звено. Бросается в глаза, что парень немножко сдал. Посчитал, что всего достиг, видимо»
Владимир Плющев считает, что Александр Никишин затормозил в развитии.
22-летний защитник СКА набрал 31 (10+21) очко в 41 игре в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+13» и среднем времени на льду 24:15.
В НХЛ права на игрока принадлежат «Каролине», выбравшей его на драфте-2020 под общим 69-м номером в 3-м раунде.
– Сейчас много восторгов вокруг Никишина, идут разговоры, что защитников такого уровня Россия давно не рождала. Действительно ли его ждет звездное будущее в НХЛ?
– У Никишина хорошие данные, но могу сказать, что в прошлых сезонах он играл гораздо увереннее в своей зоне. Допускает некоторые ошибки, которые не должны соответствовать его рейтингу.
По своим данным, в перспективе, он может быть интересен для энхаэловского клуба, той же «Каролины». Но я иногда смотрю матчи НХЛ и вижу, как там играют защитники. Исходя из этого, Никишину в лучшем случае светит третье-четвертое звено (в НХЛ команды не играют в 4 пары защитников – прим. Sports.ru).
– Не густо.
– А данные у него хорошие, но Александр слишком самоуверенно себя чувствует на площадке и позволяет некоторые вещи, которые защитник с такими претензиями обязан не допускать. Он должен солидно выглядеть, стать опорой для своего вратаря и партнеров.
Но армеец иногда безбашенно летит вперед, по крайней мере, в чемпионате видел много голов, которые забивались из-под него и в присутствии его. Поэтому бросается в глаза, что парень немножко сдал, посчитал, видимо, что всего достиг. А это плохо! – сказал заслуженный тренер России.
потенциал у него впечатляющий, и, играй он на том уровне, продолжил бы прогрессировать.