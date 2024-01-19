Никита Сетдиков: «Следил за «Детройтом» и игрой Дацюка, когда был маленьким. Любой матч можно было смотреть и восхищаться его действиями на льду»

Теги Нефтехимик Автомобилист Детройт Павел Дацюк НХЛ КХЛ Никита Сетдиков Хоккей

Никита Сетдиков высказался об игре с форвардом Павлом Дацюком.

Игроки ранее вместе выступали за «Автомобилист».

«Когда я был маленьким, всегда следил за «Детройтом» и за игрой Павла Дацюка. Любой матч можно было смотреть и восхищаться его действиями на льду.

Мне посчастливилось поиграть в одной тройке с Павлом Валерьевичем. Меня вдохновляла его игра. Большой привет Павлу Валерьевичу!» – сказал форвард «Нефтехимика» Никита Сетдиков.

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