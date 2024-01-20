Игорь Никитин: «Локомотиву» непросто было взломать оборону «Амура». Рады, что Кирьянов наконец-то отличился» 

Игорь Никитин оценил победу над «Амуром» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Непросто было взломать оборону « ». Когда получали голы в меньшинстве, они тормозили.

Рады, что Никита Кирьянов наконец-то отличился. Он заслужил этот гол. Хорошо двигался, движение позволяло контролировать шайбу. Соперники – опытные, большие ребята. С ними бороться в углах не было смысла, нужно было двигаться. Он давал это движение, импульс в атаке. Опыт приходит через игры. У него не все получается, но Кирьянов через это и растет.

Пропускаем по две шайбы? Это не пугает. Я согласен, что это не наши лучшие игры. Чемпионат непростой, график непростой. За 20 дней мы где-то 12 матчей провели. Я считаю, что это нормально», – сказал главный тренер « ».