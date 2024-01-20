Игорь Никитин: «Локомотиву» непросто было взломать оборону «Амура». Рады, что Кирьянов наконец-то отличился» 

Теги Локомотив Амур Игорь Никитин КХЛ Никита Кирьянов Хоккей

Игорь Никитин оценил победу над «Амуром» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Непросто было взломать оборону «Амура». Когда получали голы в меньшинстве, они тормозили.

Рады, что Никита Кирьянов наконец-то отличился. Он заслужил этот гол. Хорошо двигался, движение позволяло контролировать шайбу. Соперники – опытные, большие ребята. С ними бороться в углах не было смысла, нужно было двигаться. Он давал это движение, импульс в атаке. Опыт приходит через игры. У него не все получается, но Кирьянов через это и растет.

Пропускаем по две шайбы? Это не пугает. Я согласен, что это не наши лучшие игры. Чемпионат непростой, график непростой. За 20 дней мы где-то 12 матчей провели. Я считаю, что это нормально», – сказал главный тренер «Локомотива».

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6 комментариев
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Если так будут безобразно играть, вылетят самые первые
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А мы рады , что 2 очка взяли, но смотреть на эти муки невозможно!!!
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И Чеховича не было..., а всё одно шляпа, а не игра ! Молодой Кирьянов вытащил... С Победой !
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Ответ Владимир Виноградов
Если так будут безобразно играть, вылетят самые первые
Ну 1 раунд точно пройдут
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Ответ Андрей Валерьевич
Ну 1 раунд точно пройдут
Если выйдут на ЦСКА, то могут и не пройти.
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Ответ Roman Kolomichev
Если выйдут на ЦСКА, то могут и не пройти.
Поживём-увидим
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