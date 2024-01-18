Юрий Жирков: «Ковальчук молодец, что вернулся, забил 3 гола, но только «Спартак» проигрывает. Болельщики разное говорят. Есть адекватные, которые поддерживают»
Юрий Жирков высказался о критике в адрес Ильи Ковальчука.
Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения Ильи Ковальчука: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».
– Илья Ковальчук вернулся в хоккей в 40 лет, пропустив перед этим два сезона. Вас восхищают такие примеры?
– Мне кажется, в хоккей можно подольше играть.
Ковальчук молодец, что принял решение вернуться. Я видел, что он уже забил три гола. Вот только «Спартак» проигрывает.
– Фанаты даже выступили против Ковальчука и его возвращения. У вас был опыт урегулирования конфликтов с болельщиками?
– Думаю, что болельщики разное говорят. Есть адекватные, которые поддерживают.
Ничего такого в этой ситуации не вижу, – сказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.