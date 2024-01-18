Юрий Жирков: «Ковальчук молодец, что вернулся, забил 3 гола, но только «Спартак» проигрывает. Болельщики разное говорят. Есть адекватные, которые поддерживают»

Теги Юрий Жирков Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Юрий Жирков высказался о критике в адрес Ильи Ковальчука.

Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения Ильи Ковальчука: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

– Илья Ковальчук вернулся в хоккей в 40 лет, пропустив перед этим два сезона. Вас восхищают такие примеры?

– Мне кажется, в хоккей можно подольше играть.

Ковальчук молодец, что принял решение вернуться. Я видел, что он уже забил три гола. Вот только «Спартак» проигрывает.

– Фанаты даже выступили против Ковальчука и его возвращения. У вас был опыт урегулирования конфликтов с болельщиками?

– Думаю, что болельщики разное говорят. Есть адекватные, которые поддерживают.

Ничего такого в этой ситуации не вижу, – сказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.

2 комментария
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Неужели Юрец тоже собрался вернутся? Поставил новые титановые колени?
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Старый старого поддерживет.
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