Мостовой о Ковальчуке: «Три шайбы в 40 лет, елки-палки! Люди в 25 столько забить не могут порой. Неприятно, что была критика в адрес Ильи»

Александр Мостовой высказался о критике в адрес хоккеиста Ильи Ковальчука.

40-летний форвард провел 8 матчей в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.

Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения в команду: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

«Спартак» проиграл 6 из 7 последних игр.

– После Матча звезд КХЛ вас считают по-настоящему хоккейным человеком. Насколько круто там все получилось?

– Лучше, чем мы ожидали! Действительно все остались в полном восторге. Эти три дня мы провели просто великолепно. Немного, правда, подзамерзли – все-таки был первый опыт, когда стоял на холоде в костюме. Всегда думал, как же тренеры это делают…

– Вы теперь соратник Алексея Жамнова. «Спартак» после шести поражений подряд наконец-то победил, несмотря на все кадровые сложности.

– Когда проиграли два-три матча, все начали говорить, что это чуть ли не из-за Ильи Ковальчука, глупости какие-то. Я тогда ответил: «Ребята, вы чего?! Там вылетел центрфорвард в первом звене, затем во втором, в третьем. Но об этом стали упоминать лишь после пятого поражения команды. Надо на это обращать внимание.

Да и в хоккее по ходу регулярного сезона нередко бывает, что за серией побед следует череда поражений.

Неприятно, что была критика в адрес Ковальчука. Илья был одним из лучших наоборот. Три шайбы в 40 лет, елки-палки! Люди в 25 столько забить не могут порой.

– Как надо регулировать отношения с фанатами, посоветуйте, отталкиваясь от вашего опыта.

– Можно встретиться поговорить. Они имеют право выражать эмоции, другое дело, что не совсем правильно в такой ситуации. В команде больше 30 человек, глупо связывать это с персоной Ковальчука, – сказал бывший футболист « » Александр Мостовой.