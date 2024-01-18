Мостовой о Ковальчуке: «Три шайбы в 40 лет, елки-палки! Люди в 25 столько забить не могут порой. Неприятно, что была критика в адрес Ильи»

Теги Спартак болельщики Илья Ковальчук Александр Мостовой КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Мостовой высказался о критике в адрес хоккеиста Ильи Ковальчука.

40-летний форвард провел 8 матчей в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.

Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения Ильи Ковальчука в команду: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

«Спартак» проиграл 6 из 7 последних игр.

– После Матча звезд КХЛ вас считают по-настоящему хоккейным человеком. Насколько круто там все получилось?

– Лучше, чем мы ожидали! Действительно все остались в полном восторге. Эти три дня мы провели просто великолепно. Немного, правда, подзамерзли – все-таки был первый опыт, когда стоял на холоде в костюме. Всегда думал, как же тренеры это делают…

– Вы теперь соратник Алексея Жамнова. «Спартак» после шести поражений подряд наконец-то победил, несмотря на все кадровые сложности.

– Когда проиграли два-три матча, все начали говорить, что это чуть ли не из-за Ильи Ковальчука, глупости какие-то. Я тогда ответил: «Ребята, вы чего?! Там вылетел центрфорвард в первом звене, затем во втором, в третьем. Но об этом стали упоминать лишь после пятого поражения команды. Надо на это обращать внимание.

Да и в хоккее по ходу регулярного сезона нередко бывает, что за серией побед следует череда поражений.

Неприятно, что была критика в адрес Ковальчука. Илья был одним из лучших наоборот. Три шайбы в 40 лет, елки-палки! Люди в 25 столько забить не могут порой.

– Как надо регулировать отношения с фанатами, посоветуйте, отталкиваясь от вашего опыта.

– Можно встретиться поговорить. Они имеют право выражать эмоции, другое дело, что не совсем правильно в такой ситуации. В команде больше 30 человек, глупо связывать это с персоной Ковальчука, – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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27 комментариев
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Он еще и начеканить шайбой может)
+65
-1
+64
Ответ vzi
Он еще и начеканить шайбой может)
В хоккее другой подход. Чтобы стать экспертом, необходимо 1000 матчей с трибуны посмотреть.
+59
0
+59
После Матча звезд КХЛ вас считают по-настоящему хоккейным человеком.

Кто считает? Наркоманы?
+43
-5
+38
А сам Мостовой в хоккей играл?! Хоть один гол забил? Куда он лезет?!
+20
-3
+17
Мостовой о Путине: 9 шайб в 70 лет, елки-палки!
+11
0
+11
Ответ PIT-BUL
Помню финал Канада Россия. Илюха весь чемп был сам не свой. Но в нужный момент зарешал. 5-4. Один из лучших финалов.
сначала сравнял 4:4 в конце третьего периода
а потом и в овер тайме добил 5:4
фанастическая была игра, как сейчас помню
+9
0
+9
Ответ Михаил1970
В хоккее другой подход. Чтобы стать экспертом, необходимо 1000 матчей с трибуны посмотреть.
800 матчей. Золотой стандарт для тренера в топ команду КХЛ!
+5
0
+5
Помню финал Канада Россия. Илюха весь чемп был сам не свой. Но в нужный момент зарешал. 5-4. Один из лучших финалов.
+8
-4
+4
Ответ PIT-BUL
Помню финал Канада Россия. Илюха весь чемп был сам не свой. Но в нужный момент зарешал. 5-4. Один из лучших финалов.
А битву при Ватерлоо не помнишь, иди вспомни что было на ио10, ио 14 где же был Илюха
+3
0
+3
Вон Василевскому скоро 30, до сих пор три шайбы не забросил
+3
0
+3
Ответ Михаил1970
В хоккее другой подход. Чтобы стать экспертом, необходимо 1000 матчей с трибуны посмотреть.
Можно не с трибуны, а по ТВ. Или микс.)
+3
0
+3
А я думал, он скажет, что Ковальчук в футболе никто, потому что не играл нигде…
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
Помню финал Канада Россия. Илюха весь чемп был сам не свой. Но в нужный момент зарешал. 5-4. Один из лучших финалов.
Только было это 15 лет назад
+2
0
+2
Ответ PIT-BUL
Помню финал Канада Россия. Илюха весь чемп был сам не свой. Но в нужный момент зарешал. 5-4. Один из лучших финалов.
4 на 3 остались в овертайме, когда когда удалили за то что выкинул шайбу за площадку. и казалось что целится Илья целую вечность...но в 9-ку попал)
+2
0
+2
Ответ nb8dwryv56
А сам Мостовой в хоккей играл?! Хоть один гол забил? Куда он лезет?!
играет каждые выходные уже давно, прикинь сань
+7
-6
+1
Ответ paster_bibo
800 матчей. Золотой стандарт для тренера в топ команду КХЛ!
и обязательно, я подчёркиваю: обязательно, изучить систему Йозе Марино
+1
0
+1
Ответ vzi
Он еще и начеканить шайбой может)
Шайбой любой дурак сможет, а вот мячом…
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Алекснадр "Ёлки-Палки" Царь
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Пошел в разнос Царь! Жду теперь от него комментариев про биатлон и фигурное катание)
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Ответ vzi
Он еще и начеканить шайбой может)
В коньках и на льду.
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Саша, закусывать надо!)))
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Ворон ворону глаз не выклюет. Как же не заступиться за корешка из Ночной лиги))
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Стандарт от Мостового: все, незабившие три шайбы должны быть убраны их КХЛ. Расчистим наш хоккей для ветеранов!
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То, что многие в 25 не могут 3 шайбы забить, тоже усугубляет уровень КХЛ
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Первый раз согласен с Мостовым - критика Ковальчука не была конструктивной . У всех команд без исключения бывают спады , СКА проигрывали подряд , ЦСКА - аналогично , а Спартак впервые за много лет здорово играет и тут такие требования у болельщиков ...
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-3
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