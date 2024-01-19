Назаров об Овечкине: «Есть анекдот. Ресторатор увольняет скрипача: «Вы слишком хорошо играете, гости слушают, мало едят». Так и в хоккее: когда Саша играет, продажа хот-догов и пива идет к нулю»

Андрей Назаров прокомментировал выступление Александра Овечкина после травмы.

Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2). 38-летний россиянин вернулся в состав «Кэпиталс» после пропуска 3 матчей из-за травмы нижней части тела.

«Мы все очень рады, что Александр Овечкин вернулся в строй. При нем «Вашингтон» выглядит совершенно иначе.

Теперь у Саши 683 голевых паса за карьеру в НХЛ. Пусть это маленькое достижение для фигуры и атлета масштаба Овечкина, но все равно очередной приятный сюрприз для всей его многомилионной армии болельщиков по всему миру.

Знаете, есть такой анекдот. Ресторатор увольняет скрипача: «Вы слишком хорошо играете, гости слушают вас и совсем мало едят». Так же и в хоккее: когда играет Александр Овечкин, продажа хот-догов и пива идет к нулю. И это не шутка, так и есть», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Ветеран «Вашингтона» сделал хет-трик – и это не Овечкин. Зато Алекс продлил серию c очками