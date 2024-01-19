Назаров об Овечкине: «Есть анекдот. Ресторатор увольняет скрипача: «Вы слишком хорошо играете, гости слушают, мало едят». Так и в хоккее: когда Саша играет, продажа хот-догов и пива идет к нулю»

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com алкоголь и спорт Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал выступление Александра Овечкина после травмы.

Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2). 38-летний россиянин вернулся в состав «Кэпиталс» после пропуска 3 матчей из-за травмы нижней части тела. 

«Мы все очень рады, что Александр Овечкин вернулся в строй. При нем «Вашингтон» выглядит совершенно иначе.

Теперь у Саши 683 голевых паса за карьеру в НХЛ. Пусть это маленькое достижение для фигуры и атлета масштаба Овечкина, но все равно очередной приятный сюрприз для всей его многомилионной армии болельщиков по всему миру.

Знаете, есть такой анекдот. Ресторатор увольняет скрипача: «Вы слишком хорошо играете, гости слушают вас и совсем мало едят». Так же и в хоккее: когда играет Александр Овечкин, продажа хот-догов и пива идет к нулю. И это не шутка, так и есть», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Ветеран «Вашингтона» сделал хет-трик – и это не Овечкин. Зато Алекс продлил серию c очками

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28 комментариев
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Тошнит всех?
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Продажа хот-догов шла к нулю, поэтому сашка решил скупать их лично. Всё для команды.
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Не узнаю Назарова - где в анекдоте финны?
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Задолбали уже Овечкиным,кроме броска ничего и нет.
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А ещё я в неё ем...
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Ответ Pavol Demitra
ну конечно... его популярность это не один год игры, посмотри как он играл 18 лет и потом говори
Посмотри как играл Дацюк, как, играет Кучеров умно с головой, а Овечкин типичный дуболом с броском.
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+6
Ответ unbelievable
Продажа хот-догов шла к нулю, поэтому сашка решил скупать их лично. Всё для команды.
А чтобы товарищи не потребляли вредную пищу - он героически поглотил все хот-доги сам
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0
+6
санек все хот-доги и все пиво в межсезонье уничтожил
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Ответ Михаил Опякин
Тошнит всех?
Уже желчью блюем, все вышло и так
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Ну видно же, что за него всю эту чушь пишут
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(...)скрипач не нужен, родной!
+3
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Ответ Pink Floyd1276
Не узнаю Назарова - где в анекдоте финны?
Финский ресторатор увольняет рррруского скрипача: «Вы слишком скрепно играете на балалайке и громко кричите "гойда", гости-финны слушают вас и совсем мало едят калакукко». «Вот ведь русофоб» - подумал скрипач.
Туруталалам, фию (концовка из Ералаша)
+3
0
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шутки за 0
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+3
Есть по этой теме и другой анекдот: Летят два крокодила над пустыней, один на север, другой - сам дурак. Несмешно, зато про войну.
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Точно у Назарова куратор сменился, по другому тексты пишет.
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Предлагаю придумать анекдот про Назарова. Может неплохо получится.
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Ответ Jeff Lebowski
Прокапайте Наза, пропадает человек.
пусть пропадает... кому он нужен?
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Ответ Roman Roman
пусть пропадает... кому он нужен?
Если у Наза берут интервью, значит это кому-нибудь нужно.
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Ответ вован63
Задолбали уже Овечкиным,кроме броска ничего и нет.
ну конечно... его популярность это не один год игры, посмотри как он играл 18 лет и потом говори
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Прокапайте Наза, пропадает человек.
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Идея бизнеса)
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Потому что он их все съел?
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Про музыканта, точнее баяниста, есть другой анекдот.
-Смотрите, доктор, а почему и у вас тоже...-
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