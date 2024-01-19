Пастрняк сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Колорадо» и обновил рекорд для игроков из Чехии. У Ягра их 15

Теги рейтинги Бостон Колорадо Яромир Ягр Александр Овечкин Сборная Чехии по хоккею НХЛ Фил Эспозито Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Колорадо».

Форвард «Бостона» забросил 3 шайбы в ворота «Эвеланш» в игре регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Его признали первой звездой встречи. 

В активе 27-летнего чеха стало 64 (29+35) очка в 44 играх в текущем сезоне. Он вышел на чистое 3-е место в гонках бомбардиров и снайперов

Матч с 3+ шайбами стал для Пастрняка 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал единоличным рекордсменом по числу таких игр для игроков из Чехии, опередив Яромира Ягра (15). 

Кроме того, он занимает 2-е место в истории «Бостона» (лидер – Фил Эспозито с 26) и 2-е место среди действующих игроков (лидер – Александр Овечкин из «Вашингтона» с 30). 

7 комментариев
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Пастернак - поэзия хоккея!
+18
-1
+17
Здорово конечно, что Паста остался в Бостоне, вся карьера еще впереди, много рекордов может побить. Эх жаль центра по настоящему элитного нет..Что думаешь Суини?)
+13
0
+13
Ответ ГЕНПЛАН
Пастернак - поэзия хоккея!
Не смотрел, но одобряю!
+12
-1
+11
Уровень
+7
-1
+6
По шайбам с сезона 22-23, Пастрняк уверенный лидер, 90 шайб. У Мэтьюса 77 шайб.
+8
-3
+5
Ответ Альберт Кот
По шайбам с сезона 22-23, Пастрняк уверенный лидер, 90 шайб. У Мэтьюса 77 шайб.
потрясающе информативная выборка. четко определены временные отрезки.
+6
-1
+5
Если бы сейчас Ярдо спросили о своём наследнике, то он бы Гавлата и не вспомнил. Естественно Паста.
+2
0
+2
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