Пастрняк сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Колорадо» и обновил рекорд для игроков из Чехии. У Ягра их 15
Давид Пастрняк сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Колорадо».
Форвард «Бостона» забросил 3 шайбы в ворота «Эвеланш» в игре регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Его признали первой звездой встречи.
В активе 27-летнего чеха стало 64 (29+35) очка в 44 играх в текущем сезоне. Он вышел на чистое 3-е место в гонках бомбардиров и снайперов.
Матч с 3+ шайбами стал для Пастрняка 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал единоличным рекордсменом по числу таких игр для игроков из Чехии, опередив Яромира Ягра (15).
Кроме того, он занимает 2-е место в истории «Бостона» (лидер – Фил Эспозито с 26) и 2-е место среди действующих игроков (лидер – Александр Овечкин из «Вашингтона» с 30).