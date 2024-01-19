Пастрняк сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Колорадо» и обновил рекорд для игроков из Чехии. У Ягра их 15

Давид Пастрняк сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Колорадо».

Форвард «Бостона» забросил 3 шайбы в ворота «Эвеланш» в игре регулярного чемпионата (5:2). Его признали первой звездой встречи.

В активе 27-летнего чеха стало 64 (29+35) очка в 44 играх в текущем сезоне. Он вышел на чистое 3-е место в гонках бомбардиров и снайперов.

Матч с 3+ шайбами стал для 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал единоличным рекордсменом по числу таких игр для игроков из Чехии, опередив (15).

Кроме того, он занимает 2-е место в истории « » (лидер – с 26) и 2-е место среди действующих игроков (лидер – Александр Овечкин из «Вашингтона» с 30).