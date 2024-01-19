Овечкин разделил 65-е место по передачам в истории НХЛ с Брэдом Парком

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Анри Ришар Брэд Парк Хоккей

Александр Овечкин вышел на 65-е место по передачам в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).

Теперь на счету Александра Овечкина 1513 (830+683) очков в 1387 матчах в лиге.

Он повторил достижение Брэда Парка (683 передачи), разделив с ним 65-е место по ассистам в истории НХЛ

64-ю позицию в списке с 688 передачами занимает Анри Ришар, 63-ю – Сергей Федоров (696). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).

В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин занимает второе место, уступая лишь Гретцки (894 шайбы).

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Может и 700 передач выбить уже в этом сезоне
+22
-1
+21
К концу карьеры будет вторым по передачам среди россиян. Но потом Кучеров его обгонит.
+12
0
+12
Ответ Оскар Муравьёв
Может и 700 передач выбить уже в этом сезоне
А Малкин - 800.
+9
0
+9
Россия
1.Малкин - 778 передачи.
2. Федоров - 696 передач.
3.Овечкин - 683 передачи.
Догоняет великого центрфорварда!
+10
-2
+8
овечкин отдает, панарин и кучеров забивают🤷‍♂️
+5
-1
+4
Ответ Костя Кот
овечкин отдает, панарин и кучеров забивают🤷‍♂️
Они тоже этой ночью отдавали.
+3
0
+3
А Ови дальновиден. Место диспетчера в команде свободно.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий