Овечкин разделил 65-е место по передачам в истории НХЛ с Брэдом Парком

Александр Овечкин вышел на 65-е место по передачам в истории НХЛ.

Капитан « » сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).

Теперь на счету 1513 (830+683) очков в 1387 матчах в лиге.

Он повторил достижение Брэда Парка (683 передачи), разделив с ним 65-е место по ассистам в истории .

64-ю позицию в списке с 688 передачами занимает Анри Ришар, 63-ю – (696). Рекордсмен – (1963).

В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин занимает второе место, уступая лишь Гретцки (894 шайбы).