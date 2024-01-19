Овечкин разделил 65-е место по передачам в истории НХЛ с Брэдом Парком
Александр Овечкин вышел на 65-е место по передачам в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).
Теперь на счету Александра Овечкина 1513 (830+683) очков в 1387 матчах в лиге.
Он повторил достижение Брэда Парка (683 передачи), разделив с ним 65-е место по ассистам в истории НХЛ.
64-ю позицию в списке с 688 передачами занимает Анри Ришар, 63-ю – Сергей Федоров (696). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).
В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин занимает второе место, уступая лишь Гретцки (894 шайбы).
1.Малкин - 778 передачи.
2. Федоров - 696 передач.
3.Овечкин - 683 передачи.
Догоняет великого центрфорварда!