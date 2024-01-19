Менелл об Овечкине: «Благодарен ему за помощь в получении паспорта. Он очень много мне подсказывал, давал советы, когда я переезжал в Россию»

Бреннан Менелл высказался о получении гражданства России.

– Довольны, что получили российское гражданство?

– Очень. Ни разу не пожалел об этом.

– Когда приняли решение его получать?

– Честно говоря, когда я приехал перед прошлым сезоном в Россию, в 2022 году, то не знал, что это возможно. Но когда в клубе мне сказали о такой возможности – было это в мае или апреле 2023 года, – я понял, что хочу это сделать.

Раньше об этом совсем не думал. Точнее, хотел получить гражданство, но не предполагал, что на это есть шанс или что процедура не займет много времени. Исходил из того, что на это может уйти несколько лет. Но очень хотел это сделать и сразу согласился, когда в «Динамо» мне объяснили, что это можно сделать уже в этом году, и подсказали, какая здесь процедура, какие нужны документы.

– Правда, что вам помог ?

– Он помог мне в первый год в России, когда я только переходил в «Динамо». Помог, когда я пытался получить визу, чтобы приехать сюда.

Знаю, что Александр – важный представитель этой организации, ведь он воспитанник «Динамо», начинал здесь карьеру. И благодарен ему за помощь как в получении визы, так и в получении паспорта.

Для меня эта процедура получилась быстрой и беспроблемной, чем я очень доволен. И вообще спасибо Овечкину за то, что очень много мне подсказывал и давал советы, когда я только переезжал в Россию, – сказал защитник «Динамо» Бреннан Менелл.