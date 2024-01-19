Мостовой об НХЛ: «Номер один для меня – Макдэвид. Он фантастический игрок. После него идут наши – Кучеров, Панарин и остальные»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Эдмонтон Александр Мостовой НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Александр Мостовой сообщил, что в НХЛ болеет за всех российских хоккеистов.

«В НХЛ болею за всех наших ребят. Не могу сказать, что прям за какие‑то команды.

Для меня номер один в НХЛ – это Коннор Макдэвид. Он фантастический игрок. Как он двигается, как отдает, как забивает – это ужас просто, в хорошем смысле этого слова!

А уже после него идут все наши – Кучеров, Панарин и остальные, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.

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25 комментариев
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ало, это хоккей? записывайте
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-2
+16
Сколько раз он шайбу чеканит?
+13
-1
+12
Для меня номер один среди футболистов-экспертов – это Александр Мостовой. Он фантастический балабол. Как он смеется, как набрасывает, как подкидывает – это ужас просто, в любом смысле этого слова!
+12
-2
+10
А что Царь думает о бейсболе?
+10
-1
+9
Ответ sk0208827
народ поставьте уже пару плюсиков Альберту, а то он бедолага в каждую новость одно и тоже пишет , а его не ценят.
Он ещё некие посты пишет, зайди погляди..😁🙆
+8
-1
+7
народ поставьте уже пару плюсиков Альберту, а то он бедолага в каждую новость одно и тоже пишет , а его не ценят.
+7
-1
+6
Да ну, разве этот Макдэвид может шайбу 100 раз начеканить?
+5
0
+5
Ответ Pink Floyd1276
Если зто называется постом (блогом, или как там), то я автор «Трех Мушкетеров».
😁
+4
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Ответ Джульетта Джульетта
Так он о нем только сейчас узнал))
Да нет просто Макди явно уже несколько лет на голову выше всех
+4
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+3
Ответ Cube Litening C:68X
Он ещё некие посты пишет, зайди погляди..😁🙆
Если зто называется постом (блогом, или как там), то я автор «Трех Мушкетеров».
+5
-2
+3
Ответ Джульетта Джульетта
На Вашем примере в очередной раз убеждаюсь в том, что не все могут разглядеть иронию в инете)
Соглашусь) не на Ваш коммент должен был отвечать, а того парня
+2
0
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Он ещё некие посты пишет, зайди погляди..😁🙆
Альберт - известный эксперт. Его последнее открытие: лига добавляла передачи Грецки, так как - внимание - не было забито столько голов, сколько у него передач. Жду следующего откровения - лига автоматически раздвигает ворота, когда МакДэвид бросает.
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царь договориться, что свидетели секты святой 🐑, предадут его анафеме.
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он же бегунок. по крайней мере судя по комментариям на sports ))
а если серьезно, то это вопрос вкуса. например, Куч точно не хуже и имеет огромное влияние на игру команды.
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Ответ Альберт Кот
Комментарий удален пользователем
Так он о нем только сейчас узнал))
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Ответ dosatuy
Да нет просто Макди явно уже несколько лет на голову выше всех
На Вашем примере в очередной раз убеждаюсь в том, что не все могут разглядеть иронию в инете)
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Ответ ABarca
Любители овечек сразу всполошились, что нет их четвероногого...
а что тут и такие есть ???
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Сначала не внимательно прочитал - Могильный, а не Мостовой. ...То ,что теперь будет в комментариях.... это футбол.
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он уже до хоккея добрался, в футболе всем всё объяснил уже 😄
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Ответ Джульетта Джульетта
Для меня номер один среди футболистов-экспертов – это Александр Мостовой. Он фантастический балабол. Как он смеется, как набрасывает, как подкидывает – это ужас просто, в любом смысле этого слова!
Комментарий удален пользователем
Любители овечек сразу всполошились, что нет их четвероногого...
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0
прикольно у него аналитика лучше,чем у программы скользкий лёд,там кучерова признали лучшим 23 году)))
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