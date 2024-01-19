Мостовой об НХЛ: «Номер один для меня – Макдэвид. Он фантастический игрок. После него идут наши – Кучеров, Панарин и остальные»

Александр Мостовой сообщил, что в НХЛ болеет за всех российских хоккеистов.

«В болею за всех наших ребят. Не могу сказать, что прям за какие‑то команды.

Для меня номер один в НХЛ – это . Он фантастический игрок. Как он двигается, как отдает, как забивает – это ужас просто, в хорошем смысле этого слова!

А уже после него идут все наши – , и остальные, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.