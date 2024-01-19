Мостовой об НХЛ: «Номер один для меня – Макдэвид. Он фантастический игрок. После него идут наши – Кучеров, Панарин и остальные»
Александр Мостовой сообщил, что в НХЛ болеет за всех российских хоккеистов.
«В НХЛ болею за всех наших ребят. Не могу сказать, что прям за какие‑то команды.
Для меня номер один в НХЛ – это Коннор Макдэвид. Он фантастический игрок. Как он двигается, как отдает, как забивает – это ужас просто, в хорошем смысле этого слова!
А уже после него идут все наши – Кучеров, Панарин и остальные, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
а если серьезно, то это вопрос вкуса. например, Куч точно не хуже и имеет огромное влияние на игру команды.