Мэттьюс сделал 4-й хет-трик в сезоне в матче с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 37 шайб в 42 играх

Теги рейтинги Торонто Калгари НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сделал 4-й хет-трик в сезоне в матче с «Калгари» .

Форвард «Торонто» набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (4:3) и стал первой звездой. 

В активе 26-летнего американца стало 37 шайб в 42 играх в текущем сезоне при 54 очках. 

Он продолжает лидировать в снайперской гонке, увеличив отрыв от Сэма Райнхарта из «Флориды» (33 гола в 44 играх) до 4 шайб. 

В топ-4 также входят Давид Пастрняк («Бостон», 29 шайб в 44 играх, сегодня – хет-трик в ворота «Колорадо») и Никита Кучеров («Тампа», 28 в 44). 

Матч с 3+ шайбами стал для Мэттьюса 4-м в текущем сезоне и 11-м в регулярках НХЛ за карьеру.

Он делит 2-е место среди уроженцев США по их числу с Джо Малленом, Джоном Леклером и Кевином Стивенсом. Рекорд принадлежит Пэту Лафонтену (13). 

55 комментариев
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Желаю забить 70!
+42
-6
+36
Этот забивака покруче путинтимовца будет
+55
-32
+23
Вот кстати интересно.
За последние 29 лет лучшие результаты по шайбам за сезон:
Сезон 95-96 - Марио Лемье (69 шайб).
Сезон 07-08 - Александр Овечкин (65 шайб).
Усач вполне может перебить. Посмотрим.
+26
-4
+22
Ответ SlavaF.
Почему взяли 29? И за ровные 30 лет цифры те же самые.
В честь Драйзайтля
+22
0
+22
В этом сезоне может стать единственным действующим игроком с двумя сезонами по 60+ шайб. Пока у него, Овечкина, МакДи, Стэмкоса и Пасты по одному.
+18
-1
+17
три хет-трика за игровой день - кучно!
+16
0
+16
Усач хорош
Шикарно играл сегодня
Дал результат когда особенно было нужно
+13
-2
+11
Ответ Ryan T.
Вот кстати интересно. За последние 29 лет лучшие результаты по шайбам за сезон: Сезон 95-96 - Марио Лемье (69 шайб). Сезон 07-08 - Александр Овечкин (65 шайб). Усач вполне может перебить. Посмотрим.
Почему взяли 29? И за ровные 30 лет цифры те же самые.
+12
-1
+11
Ответ BigHead
В этом сезоне может стать единственным действующим игроком с двумя сезонами по 60+ шайб. Пока у него, Овечкина, МакДи, Стэмкоса и Пасты по одному.
Единственным с 70+.
+15
-6
+9
Машина конечно, 60 точно должен выбить
+11
-3
+8
единственное что его может подвести в этом сезоне и вообще - здоровье.
+9
-5
+4
Ответ Мистер Кафель
Это Харт братцы. Шикарное, космос. Давай на 60-70 тащит минимум. Конечно хотелось бы рекорд Могильного или Халла, но это начало 90х. Пахаг, ну как там....___))))))
Ага! Еще и Норрис с Везиной себе подхватит.
+4
-1
+3
Ответ Real_v_dushe
Этот забивака покруче путинтимовца будет
астрологи передали все голы Овечкина за сезон Мэттьюсу)
+6
-3
+3
Ответ Александр Тараканов
Если постарается может классический 50/50 выбить!
Ему для этого надо забить 13 за 7 матчей, выглядит чересчур сомнительно
+2
0
+2
Что-то прям день хет-триков сегодня.
Усач жжет, конечно. Такими темпами может и рекорд 21 века поставить по голам за 1 регулярку.
+3
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+2
Ответ PAKETA 3.
вцелом по шайбам он феноменально отсрелиает уже 4-й сезон, а регулярно забивает со старта карьеры, так что просадок у него никаких не будет, если не травмы. И такой темп позволит в будущем пойти на 900-1к шайб.
не позволит. забьет в этом темпе 500, тогда можно будет говорить о хоть чем-то. но у него не овечкинское здоровье, если будут выходить в плов - ему там еще пару раз плечо травмируют, и привет броску.
+1
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+1
Ответ Британский шпион
Овцов перестал такие, как первая, класть уже с 3 сезона, в офис врос с 4.
Что за бред
+3
-2
+1
Ответ Александр Богомолов
Усы забрали удачу у отсутвующего зуба.
Усы врожденный снайпер. Прошлый сезон у него не задался в плане результативности, но даже в нем он уложился в гроссмейстерский уровень - 40 шайб.
+2
-1
+1
Ответ ewok
до молодого Овечкин как до луны
В таком темпе он к 30 годам больше 500 шайб наколотит. и сейчас по средней результативности по сезонам идёт очень неплохо. Может вполне замахнуться на рекорд Гретцки.
+6
-5
+1
Ощущение такое, что он всё как-то легко и неторопливо делает, даже вальяжно:).
+2
-1
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На длинной дистанции регулярки, всё-таки, у Мэтьюса реальные конкуренты - это: Пастрняк, Драйзайтль и Рантанен, которые являются стабильно забивными бомбардирами. Ну и каждый год выстреливает кто-то. В прошлые годы выстреливали: Б.Пойнт в прошлом сезоне (51 шайба), К.Крайдер в позапрошлом сезоне (52 шайбы) и т.д. В этом сезоне на 55-60 шайб идет Райнхарт.
+2
-1
+1
Усы забрали удачу у отсутвующего зуба.
+5
-4
+1
Ответ Russia-nn
Машина конечно, 60 точно должен выбить
При таком графике может и 70 выбить.
+2
-2
0
Ответ Игорь Филончик
В таком темпе он к 30 годам больше 500 шайб наколотит. и сейчас по средней результативности по сезонам идёт очень неплохо. Может вполне замахнуться на рекорд Гретцки.
Я примерно посчитал, получается, что он идет по графику на 750+ шайб. Вполне может Ягра с 766 шайбами превзойти (4-е место). Но до 800 шайб вряд ли дотянется. Для этого Мэтьюсу надо будет и после 35 лет забивать по 40 шайб за сезон, что конечно будет трудно сделать.
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Ответ Adams
Ему для этого надо забить 13 за 7 матчей, выглядит чересчур сомнительно
он серийный товарищ, игрок вдохновения. Но, учитывая, что уже один хет-трик был - вряд ли настолько куража хватит). Тем более, ещё и матч звёзд там где-то между матчей.
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почти идет на 50 в 50. я думал, в современной НХЛ никто уже никогда не сделает, если вратарей вообще без экипировки не оставят. но может замахнуться.
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Лишь бы не 65!
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Ответ Фокс&#8796;
Божит Мэт в этом сезоне!
вцелом по шайбам он феноменально отсрелиает уже 4-й сезон, а регулярно забивает со старта карьеры, так что просадок у него никаких не будет, если не травмы. И такой темп позволит в будущем пойти на 900-1к шайб.
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Ответ Мікалай Ланец
единственное что его может подвести в этом сезоне и вообще - здоровье.
А как же пандемия, локаут, тусовки с Тейлор Свифт?
0
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Божит Мэт в этом сезоне!
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-2
0
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