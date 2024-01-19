Мэттьюс сделал 4-й хет-трик в сезоне в матче с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 37 шайб в 42 играх

Остон Мэттьюс сделал 4-й хет-трик в сезоне в матче с «Калгари» .

Форвард « » набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (4:3) и стал первой звездой.

В активе 26-летнего американца стало 37 шайб в 42 играх в текущем сезоне при 54 очках.

Он продолжает лидировать в снайперской гонке, увеличив отрыв от из «Флориды» (33 гола в 44 играх) до 4 шайб.

В топ-4 также входят («Бостон», 29 шайб в 44 играх, сегодня – хет-трик в ворота «Колорадо») и («Тампа», 28 в 44).

Матч с 3+ шайбами стал для Мэттьюса 4-м в текущем сезоне и 11-м в регулярках за карьеру.

Он делит 2-е место среди уроженцев США по их числу с Джо Малленом, Джоном Леклером и Кевином Стивенсом. Рекорд принадлежит Пэту Лафонтену (13).