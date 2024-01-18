Жирков о погоне Овечкина за Гретцки: «Если останется в НХЛ, побьет рекорд. А если будут подковерные игры… Для «Вашингтона» это большое событие. Но как для Америки и Канады? Не знаю»
Юрий Жирков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за нашими в НХЛ? Кучеров и Панарин разрывают.
– Да, слежу. Иногда даже матчи по ночам включаю. Я болею за «Детройт», слежу в основном за своей командой. Сегодня они выиграли у «Флориды» в овертайме.
– За погоней Овечкина за Гретцки следите?
– Он последние матчи не играл из‑за травмы. Все следим, переживаем за него, хотим, чтобы он побил рекорд.
– Верите, что он сможет это сделать?
– Я не помню, на сколько у него еще контракт? Два с половиной года? Если он останется в лиге, то, конечно, побьет. А если будут какие‑то подковерные игры, чтобы он уехал…
– А могут быть такие? Его реально могут тормозить?
– Я не знаю. Я просто предположил. Думаю, что для «Вашингтона» это будет большое событие. Но как для Америки и Канады? Русский побьет вечный рекорд… Не знаю, – сказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.
🏆 3х Кубка Стэнли
🏆 2х Золота ОИ
🏆 1х Чемпион Мира
🏆 1х Кубок Мира
Овечкин:
🏆 1х Кубок Стэнли
🏆 3х Чемпион Мира
Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения
Да и даже если брать чистую статистику:
У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485
По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных)
The debate is Over как говорят в футболе💃
П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее
Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
А можно ещё спросить - Бродо, Руа и Флери - ноунеймы? Голов ведь у них нет
И еще и передачи есть. В одном ПО он их 4 отдал(это рекорд).сколько всего не помню уже)
Да на своей позиции по личной статистике Кросби даже в топ 5 не входит )) а Овечкин на своей позиции топ 1 в истории как по личным наградам, так и по голам, и будет в тройке по очкам
2. Овечкин давно больше американец, чем Кросби канадец.