Жирков о погоне Овечкина за Гретцки: «Если останется в НХЛ, побьет рекорд. А если будут подковерные игры… Для «Вашингтона» это большое событие. Но как для Америки и Канады? Не знаю»

Теги Юрий Жирков Вашингтон Детройт Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Юрий Жирков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за нашими в НХЛ? Кучеров и Панарин разрывают.

– Да, слежу. Иногда даже матчи по ночам включаю. Я болею за «Детройт», слежу в основном за своей командой. Сегодня они выиграли у «Флориды» в овертайме.

– За погоней Овечкина за Гретцки следите?

– Он последние матчи не играл из‑за травмы. Все следим, переживаем за него, хотим, чтобы он побил рекорд.

– Верите, что он сможет это сделать?

– Я не помню, на сколько у него еще контракт? Два с половиной года? Если он останется в лиге, то, конечно, побьет. А если будут какие‑то подковерные игры, чтобы он уехал…

– А могут быть такие? Его реально могут тормозить?

– Я не знаю. Я просто предположил. Думаю, что для «Вашингтона» это будет большое событие. Но как для Америки и Канады? Русский побьет вечный рекорд… Не знаю, – сказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.

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46 комментариев
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Кругом враги и заговоры против русских. То подъезды изгадят, то трубы из строя выведут... Так еще и Овечкину решили помешать. Ничего святого в людях нет.
+100
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Кросби:
🏆 3х Кубка Стэнли
🏆 2х Золота ОИ
🏆 1х Чемпион Мира
🏆 1х Кубок Мира

Овечкин:
🏆 1х Кубок Стэнли
🏆 3х Чемпион Мира

Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения

Да и даже если брать чистую статистику:

У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485
По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных)

The debate is Over как говорят в футболе💃

П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее
Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
+76
-16
+60
И этот туда же. Годы идут, но смысл не меняется: виноват всегда проклятый запад. Кормят, буржуи, Саню булками и оладушками специально, коньки напильниками портят...
+46
-7
+39
Жирков раскрыл дело. Очевидный заговор против путинтимовца!
+23
-3
+20
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
Стадия первая, отрицание.
+23
-10
+13
Ответ Футбол Навсегда
Кросби: 🏆 3х Кубка Стэнли 🏆 2х Золота ОИ 🏆 1х Чемпион Мира 🏆 1х Кубок Мира Овечкин: 🏆 1х Кубок Стэнли 🏆 3х Чемпион Мира Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения Да и даже если брать чистую статистику: У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485 По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных) The debate is Over как говорят в футболе💃 П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
у Барбашева 2 кубка Стэнли и что?))
+10
-2
+8
Подковерным было чемпионство сраного Вашингтона, путин и трамп постарались
+14
-6
+8
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
По твоему аутизм это смешно ?
+10
-3
+7
НХЛ коммерческое предприятие, для них регулярное побитие рекордов это деньги, а национальность вообще пофиг
+9
-2
+7
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
Понятна)) голы - наше всё. Очки - просто статистика. Эти КросбиДэвиды ничего не стоят. Классическая аналитика от фанатов Саши.
А можно ещё спросить - Бродо, Руа и Флери - ноунеймы? Голов ведь у них нет
+10
-4
+6
Ответ Wiley Fox
Подковерным было чемпионство сраного Вашингтона, путин и трамп постарались
🤣🤣🤣🤣🤣
+7
-1
+6
Гретцки с Беттмэном подкараулят Сашку и ноги поломают. Ибо не гоже русскому канадские рекорды переписывать.
+8
-4
+4
Подковёрные игры... Ну, футболиста спросили, пришло время узнать мнения о данном вопросе его жены и тёщи.
+3
0
+3
Ответ Футбол Навсегда
Кросби: 🏆 3х Кубка Стэнли 🏆 2х Золота ОИ 🏆 1х Чемпион Мира 🏆 1х Кубок Мира Овечкин: 🏆 1х Кубок Стэнли 🏆 3х Чемпион Мира Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения Да и даже если брать чистую статистику: У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485 По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных) The debate is Over как говорят в футболе💃 П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
в тексте ни слова о Кросби, надо обязательно влепить? футбол навсегда, ну понятно, из футбика пришел любитель Рон/Месси сравнений
+8
-5
+3
во людей зомбировали, везде подковерные игры ищут. для НХЛ побитие рекорда крайне выгодно, для вашингтона тоже. НХЛ коммерческая лига, плевать ей на политику - ей главное людей привлекать, больше зрителей, больше денег. а интрига с побитием рекорда это деньги для всей франшизы.
+3
0
+3
Ответ Футбол Навсегда
Кросби: 🏆 3х Кубка Стэнли 🏆 2х Золота ОИ 🏆 1х Чемпион Мира 🏆 1х Кубок Мира Овечкин: 🏆 1х Кубок Стэнли 🏆 3х Чемпион Мира Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения Да и даже если брать чистую статистику: У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485 По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных) The debate is Over как говорят в футболе💃 П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
признают "лучшим поколения" - такой награды нет и будет где-нибудь видимо статейка об этом, а рекорд Грецки это праздник и лютый бум, особенно к пику.
+3
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+2
Ответ Ми Ша
Зациклились. Не побьёт. Об этом событии кроме российских СМИ другие не пишут пока. Случится-хорошо, не получится-никто не расстроится. Обама уже готов быть виноватым
Ахаха
+2
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+2
Мне кажется для НХЛ наоборот нужно, чтоб Саня побил рекорд. Это будет огромный шаг в популяризации лиги и хоккея в целом. Русских они возможно и не любят, но они точно любят зарабатывать деньги, не важно кто им их принесёт.
+3
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+2
у юры в лучшие времена голова с трудом работала а сейчас я даже и не знаю))))
+2
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Заговор уже близко.
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+1
Ответ adimsonekat
И этот туда же. Годы идут, но смысл не меняется: виноват всегда проклятый запад. Кормят, буржуи, Саню булками и оладушками специально, коньки напильниками портят...
Поди ещё и срут Саньку в шлем время от времени.
+3
-2
+1
Ответ Maxim Shumov
Понятна)) голы - наше всё. Очки - просто статистика. Эти КросбиДэвиды ничего не стоят. Классическая аналитика от фанатов Саши. А можно ещё спросить - Бродо, Руа и Флери - ноунеймы? Голов ведь у них нет
У Мартина 3 гола! Не надо ля-ля)
И еще и передачи есть. В одном ПО он их 4 отдал(это рекорд).сколько всего не помню уже)
+1
0
+1
Ответ Футбол Навсегда
Кросби: 🏆 3х Кубка Стэнли 🏆 2х Золота ОИ 🏆 1х Чемпион Мира 🏆 1х Кубок Мира Овечкин: 🏆 1х Кубок Стэнли 🏆 3х Чемпион Мира Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения Да и даже если брать чистую статистику: У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485 По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных) The debate is Over как говорят в футболе💃 П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
Что перетянет-лучший игрок поколения или лучший снайпер за всю историю....то то и оно....
+1
0
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Ответ Футбол Навсегда
Кросби: 🏆 3х Кубка Стэнли 🏆 2х Золота ОИ 🏆 1х Чемпион Мира 🏆 1х Кубок Мира Овечкин: 🏆 1х Кубок Стэнли 🏆 3х Чемпион Мира Овечкин может и побьёт рекорд Грёцки, но история признает Кросби лучшим хоккеистом поколения Да и даже если брать чистую статистику: У Кросби 1503 по гол+пас, проведя на 150+ матче меньше, чем у Овечкина - 1485 По личным встречам Кросби всегда уделывал Овечкина (в том числе в финалах турниров сборных) The debate is Over как говорят в футболе💃 П. С.: Прям обидно, когда Роналду в футболе сравнивают с Овечкиным в хоккее Овечкин никогда не выиграет 3 Кубка Стэнли подряд
Почему ты молчишь про личные награды, и говоришь только про командные ))) потому что Кросби там проигрывает ?

Да на своей позиции по личной статистике Кросби даже в топ 5 не входит )) а Овечкин на своей позиции топ 1 в истории как по личным наградам, так и по голам, и будет в тройке по очкам
+7
-6
+1
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
Как это не будет, когда Мэттьюс идет по тому же графику по голам.
+4
-3
+1
Сложно сказать. В прошлом матче Овечкина не было, но комментаторы только о нем и говорили.
+2
-2
0
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
Сегодня что, день открытых дверей в ПНД?
+1
-1
0
1. Против русских нет заговора.
2. Овечкин давно больше американец, чем Кросби канадец.
+2
-2
0
Ответ Silky Mitts
Как это не будет, когда Мэттьюс идет по тому же графику по голам.
Ахаха, Идти - это одно, а прийти - это другое
+1
-1
0
Ответ Teokrat
Ахаха, Идти - это одно, а прийти - это другое
У вас есть причины сомневаться, что придет? Пока забивает 44 гола в среднем за сезон, если не будет локаутов и травм к 30 годам будет около 500 голов. У Овечкина в 30 было 525, поэтому пафос по поводу «он такой один, больше таких не будет» можно и поубавить. Будет, и не один.
+1
-1
0
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