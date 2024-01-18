Жирков о погоне Овечкина за Гретцки: «Если останется в НХЛ, побьет рекорд. А если будут подковерные игры… Для «Вашингтона» это большое событие. Но как для Америки и Канады? Не знаю»

Юрий Жирков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (830), уступая лишь (894).

– Следите за нашими в НХЛ? Кучеров и Панарин разрывают.

– Да, слежу. Иногда даже матчи по ночам включаю. Я болею за « », слежу в основном за своей командой. Сегодня они выиграли у «Флориды» в овертайме.

– За погоней за Гретцки следите?

– Он последние матчи не играл из‑за травмы. Все следим, переживаем за него, хотим, чтобы он побил рекорд.

– Верите, что он сможет это сделать?

– Я не помню, на сколько у него еще контракт? Два с половиной года? Если он останется в лиге, то, конечно, побьет. А если будут какие‑то подковерные игры, чтобы он уехал…

– А могут быть такие? Его реально могут тормозить?

– Я не знаю. Я просто предположил. Думаю, что для « » это будет большое событие. Но как для Америки и Канады? Русский побьет вечный рекорд… Не знаю, – сказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.