Герин о возможном обмене Флери: «Посмотрим, как все пойдет. Сейчас мы не готовы к такому разговору, слишком рано»

Билл Герин высказался о возможном обмене Марка-Андре Флери из «Миннесоты».

Срок соглашения вратаря с кэпхитом 3,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В 43 матчах чемпионата «Уайлд» набрали 41 очко и занимают 7-е место в Центральном дивизионе, опережая лишь «Чикаго».

Герин отметил, что понимает, почему люди задают вопросы о дедлайне обменов, но он считает это «преждевременным».

«Я думаю, что сейчас просто хочет сосредоточиться на своей команде и своей игре.

Посмотрим, как все пойдет, а потом проведем соответствующие беседы.

Просто сейчас еще слишком рано для этого, и я не готов. И я уверен, что Цветок тоже не готов к такому разговору», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» .

Герин о сезоне «Миннесоты»: «Мы не выбрасываем белый флаг. Я все еще верю в эту команду. Скажут, что я сошел с ума, но я верю»