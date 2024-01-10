Демко лидирует на довыборах вратарей на Матч звезд НХЛ. Бобровский – 2-й, Георгиев – 4-й

Тэтчер Демко лидирует на довыборах вратарей на Матч звезд НХЛ.

Первые 32 игрока, которые примут участие в звездном уик-энде в Торонто, были определены лигой.

В список были включены представители от каждого из 32 клубов (некоторые игроки уже успели получить травмы и их участие в мероприятии под вопросом).

В их число вошли 4 голкипера – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»).

По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов – 4 вратаря и 8 полевых игроков.

На довыборах среди вратарей лидирует из « » (788 278 голосов). Второе место занимает (« », 440 210).

Третье место занимает Джереми Сваймен («Бостон», 381 270), четвертое – Александр Георгиев («Колорадо», 350 179) с небольшим отрывом от идущего пятым Линуса Улльмарка («Бостон», 350 140).

В топ-8 лидеров также входят Марк-Андре Флери («Миннесота», 328 632), Эдин Хилл («Вегас», 256 477) и Юусе Сарос («Нэшвилл», 254 113).

Отметим, что в этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.

Также изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.