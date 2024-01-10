Демко лидирует на довыборах вратарей на Матч звезд НХЛ. Бобровский – 2-й, Георгиев – 4-й
Тэтчер Демко лидирует на довыборах вратарей на Матч звезд НХЛ.
Первые 32 игрока, которые примут участие в звездном уик-энде в Торонто, были определены лигой.
В список были включены представители от каждого из 32 клубов НХЛ (некоторые игроки уже успели получить травмы и их участие в мероприятии под вопросом).
В их число вошли 4 голкипера – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»).
По итогам голосования болельщиков, которое будет проходить до 11 января, будут выбраны еще 12 хоккеистов – 4 вратаря и 8 полевых игроков.
На довыборах среди вратарей лидирует Тэтчер Демко из «Ванкувера» (788 278 голосов). Второе место занимает Сергей Бобровский («Флорида», 440 210).
Третье место занимает Джереми Сваймен («Бостон», 381 270), четвертое – Александр Георгиев («Колорадо», 350 179) с небольшим отрывом от идущего пятым Линуса Улльмарка («Бостон», 350 140).
В топ-8 лидеров также входят Марк-Андре Флери («Миннесота», 328 632), Эдин Хилл («Вегас», 256 477) и Юусе Сарос («Нэшвилл», 254 113).
Отметим, что в этом сезоне изменен формат определения команд для турнира в формате «3 на 3» – будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов будут выбирать игроков вместе со знаменитостями.
Также изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.