Райнхарт забил в 8-м матче подряд, побив рекорд Буре во «Флориде»
Сэм Райнхарт побил рекорд Павла Буре во «Флориде».
Нападающий «Пантерс» отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ).
Канадский хоккеист продлил свою голевую серию до восьми игр, установив новый рекорд клуба.
Он превзошел достижение Павла Буре, который забил в семи играх подряд за «Флориду» в сезоне-2000/01.
Всего в нынешнем сезоне Сэм Райнхарт набрал 56 (33+23) баллов в 44 матчах.
На 1ом Конекны и Холмстром.