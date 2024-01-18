Райнхарт забил в 8-м матче подряд, побив рекорд Буре во «Флориде»

Теги Флорида НХЛ Павел Буре рекорды Сэм Райнхарт Хоккей

Сэм Райнхарт побил рекорд Павла Буре во «Флориде».

Нападающий «Пантерс» отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ).

Канадский хоккеист продлил свою голевую серию до восьми игр, установив новый рекорд клуба.

Он превзошел достижение Павла Буре, который забил в семи играх подряд за «Флориду» в сезоне-2000/01.

Всего в нынешнем сезоне Сэм Райнхарт набрал 56 (33+23) баллов в 44 матчах.

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11 комментариев
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Ответ Миссон
Прёт игра у Рейнхарта в этом сезоне, однозначно. Как у М.Ткачука в прошлом.
как у Юбердо в позапрошлом
+12
-1
+11
Не глядя в платежку. У Сэма Рейнхарта - контрактный год и ему передали эстафетную, волшебную палочку
+11
-2
+9
Так и рекорд Буре за франшизу в одном сезоне побьёт (59)
+6
-2
+4
Прёт игра у Рейнхарта в этом сезоне, однозначно. Как у М.Ткачука в прошлом.
+4
-1
+3
2 матча подряд забивает в меньшинстве, идет вместе с Коулманом из Калгари на 2ом месте в лиге по голам в пк.
На 1ом Конекны и Холмстром.
+2
0
+2
За половину сезона уже повторил свой рекорд по голам за сезон. Больше 33 (в 78 матчах) он пока не забивал.
+2
0
+2
Даже отсутствие Баркова не уберегло рекорд
+2
-1
+1
И это правильно. Нечего беречь имя того, кто снимал бабос с наших парней в НХЛ для Отарика. Мразь. Но для школьников он легенда
+3
-2
+1
Ответ BUTCH GORING
Не глядя в платежку. У Сэма Рейнхарта - контрактный год и ему передали эстафетную, волшебную палочку
Хороший контракт игрок зарабатывает сам себе на льду. Вряд ли кто-то работает "на статистику" другому игроку, даже может случиться так, что жирный контракт одного игрока означает ухудшенный контракт для другого/их, а то и вовсе на следующий сезон паре-тройке игроков, претендующих на улучшение контракта, может даже места в платежке не найтись и им придется искать себе другую команду.
+2
-1
+1
Ответ Einfach Safari
как у Юбердо в позапрошлом
Улыбнуло
+1
-1
0
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