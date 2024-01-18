Райнхарт забил в 8-м матче подряд, побив рекорд Буре во «Флориде»

Сэм Райнхарт побил рекорд Павла Буре во «Флориде».

Нападающий «Пантерс» отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (2:3 ОТ).

Канадский хоккеист продлил свою голевую серию до восьми игр, установив новый рекорд клуба.

Он превзошел достижение Павла Буре, который забил в семи играх подряд за «Флориду» в сезоне-2000/01.

Всего в нынешнем сезоне набрал 56 (33+23) баллов в 44 матчах.