Мэттьюс дважды забил «Айлендерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 33 гола в 38 играх, у Райнхарта – 30 в 42

Остон Мэттьюс дважды забил «Айлендерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард « » был признан третьей звездой игры регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ).

В активе 26-летнего американца 33 шайбы в 38 играх в текущем сезоне при 48 очках.

лидирует в гонке снайперов лиги. На втором месте идет форвард «Флориды» с 30 шайбами в 41 игре (сегодня – гол в овертайме матча с «Лос-Анджелесом»).

Канадец забросил 30+ шайб за сезон в 3-й раз в карьере и в 3-м сезоне подряд (личный рекорд – 33 гола в 78 играх, 2021/22).

На третьем месте идет форвард « » Никита Кучеров с 28 шайбами в 42 играх, на четвертом – форвард «Ванкувера» Брок Босер (27 в 42, сегодня – дубль в ворота «Питтсбурга»).