Мэттьюс дважды забил «Айлендерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 33 гола в 38 играх, у Райнхарта – 30 в 42

Теги рейтинги Айлендерс Торонто Тампа-Бэй Флорида Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс дважды забил «Айлендерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» был признан третьей звездой игры регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ). 

В активе 26-летнего американца 33 шайбы в 38 играх в текущем сезоне при 48 очках. 

Мэттьюс лидирует в гонке снайперов лиги. На втором месте идет форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 30 шайбами в 41 игре (сегодня – гол в овертайме матча с «Лос-Анджелесом»).

Канадец забросил 30+ шайб за сезон в 3-й раз в карьере и в 3-м сезоне подряд (личный рекорд – 33 гола в 78 играх, 2021/22). 

На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров с 28 шайбами в 42 играх, на четвертом – форвард «Ванкувера» Брок Босер (27 в 42, сегодня – дубль в ворота «Питтсбурга»). 

9 комментариев
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Норм дал жару.
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Усан жжет
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Мэтьюс конечно премиальный топ Страйкер. Это сложно не признать.
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Идет на побитие рекорда по голам в 21 веке. Фанатам Овечкина приготовиться.
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+1
Шикарно так Остон. Лучший Снайпер эпохи.
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2024

Мэтьюс: 5 игр 4 шайбы.
Райнхарт: 5 игр 7 шайб.
Кучеров: 6 игр 3 шайбы
Панарин: 5 игр 3 шайбы.
Босер: 6 игр 3 шайба.
Пастрняк: 7 игр 3 шайбы.
Хайман: 5 игр 6 шайб.
Кросби 6 игр 4 шайбы.
Ничушкин: 6 игр 6 шайб.
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Ответ paha
Как ты говорил про Ови когда-то - всеравно проиграли толку от этих голов ? )))) Или, только забивать и может )) а передач нету, причем усатый это центр в отличии от Ови Иди это совсем другое ?
Бесполезная пулялка)
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0
0
Ответ paha
Как ты говорил про Ови когда-то - всеравно проиграли толку от этих голов ? )))) Или, только забивать и может )) а передач нету, причем усатый это центр в отличии от Ови Иди это совсем другое ?
Лучший снайпер эпохи, который пока не достиг успеха. Погоди, с Нюлой они еще пошумят.
Центр играет с Марнером и Нюлой в ПП, заточен под броски.

Овечкин? 8 голов. Кросби 24. Полная капитуляция шербатого и ты это видишь, этот позор).
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