Мэттьюс дважды забил «Айлендерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 33 гола в 38 играх, у Райнхарта – 30 в 42
Остон Мэттьюс дважды забил «Айлендерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов.
Форвард «Торонто» был признан третьей звездой игры регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ).
В активе 26-летнего американца 33 шайбы в 38 играх в текущем сезоне при 48 очках.
Мэттьюс лидирует в гонке снайперов лиги. На втором месте идет форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 30 шайбами в 41 игре (сегодня – гол в овертайме матча с «Лос-Анджелесом»).
Канадец забросил 30+ шайб за сезон в 3-й раз в карьере и в 3-м сезоне подряд (личный рекорд – 33 гола в 78 играх, 2021/22).
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров с 28 шайбами в 42 играх, на четвертом – форвард «Ванкувера» Брок Босер (27 в 42, сегодня – дубль в ворота «Питтсбурга»).
Мэтьюс: 5 игр 4 шайбы.
Райнхарт: 5 игр 7 шайб.
Кучеров: 6 игр 3 шайбы
Панарин: 5 игр 3 шайбы.
Босер: 6 игр 3 шайба.
Пастрняк: 7 игр 3 шайбы.
Хайман: 5 игр 6 шайб.
Кросби 6 игр 4 шайбы.
Ничушкин: 6 игр 6 шайб.
Центр играет с Марнером и Нюлой в ПП, заточен под броски.
Овечкин? 8 голов. Кросби 24. Полная капитуляция шербатого и ты это видишь, этот позор).